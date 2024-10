Carlos Sainz pronto alla sfida in Brasile: “Siamo in lotta per il titolo dei costruttori, ma serve calma”

Non ci si vuol illudere in Ferrari, dopo le due vittorie consecutive tra Austin e Città del Messico del Mondiale 2024 d F1. Su due piste molto diverse, il rendimento della SF-24 è stato ottimo e i due piloti della Rossa si sono alternati sul gradino più alto del podio: il monegasco Charles Leclerc si è imposto in Texas, mentre lo spagnolo Carlos Sainz ha prevalso a 2300 metri oltre il livello del mare.

È il turno di Interlagos (Brasile) e le caratteristiche del tracciato saranno ulteriormente differenti. Si parla di una pista vecchio stile, in cui le zone di massima accelerazione sono mixate a curve di media/bassa velocità che richiedono una monoposto molto ben bilanciata. Da capire se le migliorie notate nei precedenti round dalla Rossa si replicheranno in questo fine-settimana.

Attualmente, la scuderia di Maranello è secondo nella classifica dei marchi, con 29 lunghezze di ritardo dalla McLaren in vetta. Ne ha parlato Sainz ai microfoni di Sky Sport: “La squadra e tutti pensano che sia possibile, ma d’altra parte c’è la consapevolezza che non sia facile. Anche dove abbiamo vinto, in McLaren hanno dimostrato quanto siano veloci nel momento in cui riescono a mettere tutto insieme. Serve calma. Abbiamo un’opportunità, ma c’è anche un avversario che è sempre molto forte“.

Un appuntamento in cui bisognerà fare i conti con la quinta Sprint Race della stagione e anche condizioni meteorologiche variabili, che andranno a complicare l’agire dei tecnici, in cerca del set-up ideale su questo circuito.