Cambia il format della Coppa Davis 2025: addio fase a gironi, restano le Finals (ma non sempre in Spagna)

La Coppa Davis cambia ancora volto dopo i mutamenti degli ultimi anni: nel 2025, infatti, la massima competizione tennistica per Nazionali saluterà la tanto criticata fase a gironi che nelle ultime annate agonistiche si è disputata a settembre (quattro gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate si qualificavano all Finals). La Federazione Internazionale ha presentato il nuovo format che verrà adottato per l’edizione del prossimo anno.

Dopo gli Australian Open si giocherà uno turno di qualificazione a cui parteciperanno le 12 compagini che hanno vinto i playoff del World Group I e le altre qualificate alla fase a gironi di quest’anno, mentre saranno esentati i vincitori dell’edizione del 2024 e chi ospiterà la fase finale del 2025, per un totale di tredici partite da disputare in casa di una delle due sfidanti.

Il weekend successivo agli US Open andrà invece in scena il secondo turno delle qualificazione, in sostituzione alla fase a gironi. All’evento parteciperanno le tredici squadre che hanno vinto il primo turno e i detentori dell’Insalatiera, si disputerà in casa di una delle due squadre. Le sette vincitrici si qualificheranno alle Finals (data ancora da definire, ma sarà a novembre) insieme al Paese che ospiterà gli atti conclusivi (per avere diritto alla wild-card dovrà essere tra le prime 50 del ranking di Coppa Davis o avere almeno un giocatore in top-10 in singolare).

Ogni turno di qualificazione prevede due singolari il primo giorno, due singolari e un doppio il secondo giorno. Le Finals non cambieranno schema: tabellone dai quarti alla finale, ogni incrocio prevede due singolari e l’eventuale doppio di spareggio. Ricordiamo che l’Italia detiene il titolo, a novembre sfiderà l’Argentina nei quarti di finale a Malaga (Spagna) per meritarsi la semifinale contro la vincente di USA-Australia, mentre dall’altra parte del tabellone sono previsti Germania-Canada e Olanda-Spagna