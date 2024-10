Calendario sport invernali oggi: orari 27 ottobre, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 27 ottobre, saranno di scena diversi sport invernali: gara di Coppa del Mondo per lo sci alpino, col gigante maschile di Soelden, tappa di World Tour di short track di Montreal con le ultime finali, infine Skate Canada per il pattinaggio artistico.

A Soelden, in Austria, inizierà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino anche per gli uomini: in programma lo slalom gigante, con la gara maschile che prevede la prima manche alle ore 10.00 e la seconda run alle ore 13.00.

Terza ed ultima giornata di gare per lo short track nella prima tappa del neonato World Tour: ultimi ripescaggi alle ore 14.30 ed ultima tornata di finali alle ore 18.30. Si gareggia a Montreal, sede che ospiterà anche la seconda tappa, inizialmente prevista a Salt Lake City.

Per il pattinaggio artistico la manifestazione Skate Canada prevede l’ultima giornata in calendario: programma libero per il singolo femminile dalle 00.10, e per il singolo maschile dalle 16.00, infine spazio alla free dance per la danza sul ghiaccio dalle 18.10.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 27 ottobre

00.10 Pattinaggio artistico, Skate Canada: singolo femminile, programma libero – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: gigante femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: gigante femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.30 Short track, World Tour Montreal: 3a giornata, ripescaggi – discovery+, YouTube Skating ISU

16.00 Pattinaggio artistico, Skate Canada: singolo maschile, programma libero – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

18.10 Pattinaggio artistico, Skate Canada: danza sul ghiaccio, free dance – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

18.30 Short track, World Tour Montreal: 3a giornata, finali – discovery+, YouTube Skating ISU