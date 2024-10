Dove vedere in tv i giganti di sci alpino a Soelden: programma, orari, streaming

Nel fine settimana tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, a Soelden, in Austria, inizierà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: in programma due giganti, con la gara femminile prevista sabato e quella maschile in programma domenica. In entrambi i casi prima manche alle 10.00 e seconda run alle 13.00.

Per quanto concerne il settore femminile saranno sette le azzurre in gara sul ghiacciaio del Rettenbach, ovvero Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e l’esordiente Giorgia Collomb.

Nel comparto maschile saranno cinque gli azzurri certi di essere al via della gara austriaca, ovvero Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini ed Alex Vinatzer. Filippo Della Vite, invece, deciderà con lo staff medico e lo staff tecnico a ridosso della gara circa l’eventuale partecipazione.

Per le prime due gare della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 26 ottobre

10.00 Gigante femminile Soelden, prima manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

13.00 Gigante femminile Soelden, seconda manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Domenica 27 ottobre

10.00 Gigante maschile Soelden, prima manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

13.00 Gigante maschile Soelden, seconda manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport