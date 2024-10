Calendario Serie A calcio: orari partite 4-6 ottobre, tv, streaming, programma DAZN e Sky

Messe in archivio le partite delle coppe europee è già tempo di pensare al campionato in una stagione che non dà tregua alle squadre. Incombe il settimo turno della Serie A di calcio e si torna in campo con il Napoli capolista a quota 13 punti, inseguito dalla Juventus a -1 e da Milan, Inter e Torino a -2. Solita formula a spezzatino, con una giornata spalmata su tre giorni.

Si comincia quest’oggi, venerdì 4 ottobre con i primi due match. Alle 18.30, al Diego Armando Maradona, la formazione allenata da Antonio Conte affronterà il Como e vorrà sfruttare il fattore campo per confermarsi in vetta alla graduatoria. Dalle 20.45 ci sarà il derby veneto tra Hellas Verona e Venezia: gli scaligeri cercheranno di far valere il sostegno del proprio pubblico, mentre i lagunari proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Domani tre le partite che terranno banco. Alle 15.00 l’Udinese giocherà contro il Lecce per ritrovare il filo del discorso interrotto, mentre alle 18.00 l’Atalanta, reduce dal successo in Champions League, giocherà tra le mura amiche contro il Genoa. Alle 20.45 San Siro sarà teatro del confronto tra la Beneamata e il Toro, con la squadra di Simone Inzaghi che metterà sul rettangolo verde meneghino la propria superiorità tecnica, mentre i granata sfodereranno il loro ardore.

Domenica 6 si chiuderà la giornata. Il Lunch Match all’Allianz Stadium vedrà la sfida tra la Vecchia Signora e il Cagliari. La formazione di Thiago Motta, vittoriosa in trasferta contro il Lipsia in Europa, cerca continuità di rendimento. Lo stesso discorso è valido per la Lazio contro l’Empoli all’Olimpico e tra Bologna e Parma all Dall’Ara. Alle 18.00 la Roma giocherà sul campo del Monza, mentre il turno sarà concluso nella partita delle 20.45 tra Fiorentina e Milan.

Tutti gli incontri saranno in diretta streaming su DAZN, mentre sui canali di Sky Sport sarà garantita la copertura di tre match nel caso specifico. Di seguito il calendario e la programmazione completa con le indicazioni sui canali che trasmetteranno le partite:

CALENDARIO CALCIO SERIE A

Venerdì 4 ottobre

Ore 18.30 Napoli-Como – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

Ore 20.45 Hellas Verona-Venezia – Diretta tv su DAZN1; in streaming su DAZN.

Sabato 5 ottobre

Ore 15.00 Udinese-Lecce – Diretta tv su DAZN1; in streaming su DAZN.

Ore 18.00 Atalanta-Genoa – Diretta tv su DAZN1; in streaming su DAZN.

Ore 20.45 Inter-Torino – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

Domenica 6 ottobre

Ore 12.30 Juventus-Cagliari – Diretta tv su DAZN1; in streaming su DAZN.

Ore 15.00 Lazio-Empoli – Diretta streaming su DAZN.

Ore 15.00 Bologna-Parma – Diretta streaming su DAZN.

Ore 18.00 Monza-Roma – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

Ore 20.45 Fiorentina-Milan – Diretta tv su DAZN1; in streaming su DAZN.

PROGRAMMA SERIE A CALCIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (tre partite)

Diretta streaming: DAZN (copertura completa), SkyGo, NOW e DAZN,