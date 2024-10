Calcio, Luciano Spalletti alla vigilia di Italia-Israele: “Vicario titolare. Dobbiamo prendere in mano la partita”

Dopo l’amaro pareggio del 10 ottobre all’Olimpico di Roma contro il Belgio (da 2-0 a 2-2, in seguito all’espulsione di Pellegrini al 38′), la Nazionale italiana di calcio maschile ha grandi motivazioni in vista della sfida di domani sera al ‘Friuli’ di Udine con Israele valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Lega A della UEFA Nations League 2024-2025. Gli Azzurri, primi nel gruppo 2 con 1 punto di vantaggio sulla Francia e 3 sui Red Devils, vanno a caccia di una vittoria fondamentale per avvicinarsi alla qualificazione per i quarti di finale.

“Sarà una partita carica di difficoltà perché loro sono una buona squadra. All’andata ci hanno fatto vedere che sanno giocare a calcio. Ci sarà da stare in ordine, in equilibrio. Sceglieremo la formazione migliore per questa gara. Li conosciamo tutti. Ci sono 2-3 giocatori molto forti e abbiamo dedicato loro anche un’attenzione video. Sanno giocare a calcio e nel reparto della metà campo hanno qualità tecniche importanti“, ha detto Luciano Spalletti.

“Spero che la squadra riesca a prendere in mano la partita. Israele è una squadra che a volte aspetta con un blocco basso unico, mentre altre volte ti viene a prendere. Bisognerà interpretare i loro collocamenti. Dovremo saper fare un po’ di superiorità intorno alla palla, senza sostare e dare punti di riferimento“, ha proseguito il CT dell’Italia nella conferenza stampa della vigilia.

Sull’ottima prestazione nei primi 40 minuti con il Belgio: “Questo gruppo sta lavorando con grande impegno verso la retta via del sudore, del sacrificio e dell’attaccamento alla maglia. Sono ragazzi che ci fanno vedere delle belle cose. La difficoltà è che qualsiasi crescita non è mai facile. Bisogna saper proporre sempre quello che fai e sapere che un episodio può cambiare tutto“.

Dopo aver annunciato la presenza tra i titolari del portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, il tecnico toscano è stato interpellato sul centrocampista Nicolò Fagioli: “Fagioli è un calciatore che merita spazio perché si sta impegnando e sa giocare a calcio. La formazione però la darò domani. La coppia Fagioli-Ricci? Possono giocare insieme. Entrambi sanno fare i centrocampisti. Ho dato a loro il ruolo davanti alla difesa. Devono saper gocare bene a pallone e avere questa facilità di cambiare la direzione della palla appena la ricevono. La palla deve rimbalzare da una parte all’altra del campo“.