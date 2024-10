Calcio, l’Inter piega il Torino, manita Atalanta, Udinese da Champions

Tre anticipi del sabato si sono giocati oggi in Serie A, tre anticipi che ci hanno raccontato tre squadre che si sono lanciate per l’alta classifica: per l’Inter si tratta di una conferma, per l’Atalanta un rilancio, mentre continua a tenersi in piedi la rivelazione Udinese.

Giornata che è cominciata alle 15.00 proprio con la vittoria dell’Udinese per 1-0 contro il Lecce. Una partita bloccata, non bella, piena di tensione soprattutto dalla parte dei salentini. La squadra che ha voluto maggiormente il risultato e che ha creato più occasioni da gol è stata certamente quella di Runjaic, che già nel primo tempo aveva avuto situazioni pericolose come la traversa di Kabasele, ma a risolverla ci ha pensato Zemura con un arcobaleno meraviglioso su punizione al 75esimo disegnato con il destro. Bianconeri quindi a 13 punti in classifica e momentaneamente terzi.

Nessun problema per l’Atalanta che ha calato il pokerissimo: 5-1 al malcapitato Genoa di Alberto Gilardino. Grande protagonista è stato Mateo Retegui con una splendida tripletta: l’attaccante italo-argentino ha punito così la sua ex squadra regalandosi una serata di grazia. In gol anche Ederson e de Roon, mentre il gol di Ekhaton all’83esimo è servito solo per le statistiche. La squadra di Gasperini sale a 10 punti, rossoblù in zona retrocessione con appena 5 punti.

A chiudere il sabato è stata l’Inter che ha vinto 3-2 sul Torino con qualche difficoltà in più del previsto, visto che i granata sono rimasti in dieci uomini dopo venti minuti per l’intervento con la gamba a martello di Guillermo Maripan su Marcus Thuram. Proprio Thuram ha deciso la partita con una tripletta, ma i nerazzurri hanno avuto qualche calo di tensione e hanno concesso il gol di Zapata e il rigore di Vlasic. A tenere banco è proprio un infortunio del capitano del Torino che è uscito in lacrime. Nerazzurri a 14 punti secondi dietro al Napoli.