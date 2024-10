Calcio, Juventus e Milan vittoriose negli anticipi di Serie A. Napoli e Inter chiamate alla risposta

Oggi si sono giocati quattro anticipi validi per l’ottava giornata della Serie A. La Juventus ha sconfitto la Lazio per 1-0 nel big match, imponendosi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium grazie all’autogol di Gila all’85mo minuto, dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci già dal 24′ per il cartellino rosso sventolato in faccia a Romagnoli.

Il Milan ha invece battuto l’Udinese per 1-0 grazie alla stoccata di Chukwueze su invito di Pulisic al 13′, stringendo i denti per un’ora in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Reijnders al 29′. Doppio pareggio negli altri due incontri: Genoa-Bologna 2-2 (Orsolini e Odgaard hanno lanciato i felsinei, ma i padroni di casa hanno reagito negli ultimi venti minuti con la doppietta di Pinamonti) e Como-Parma 1-1 (botta e risposta tra Bonny e Paz nel primo tempo).

La Juventus ha agganciato il Napoli in testa alla classifica con 16 punti, ma i partenopei avranno la possibilità di rispondere contro l’Empoli. Il Milan si conferma a -2 dai bianconeri e ha agganciato l’Inter, che dovrà affrontare la Roma. Lazio e Udinese sono quinte a quota 13 punti.