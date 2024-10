Calcio, i probabili convocati dell’Italia per Belgio e Israele. Novità in arrivo per Spalletti?

Dopo la rinascita azzurra post-Europeo con due bei successi in Nations League contro Francia e Israele, la Nazionale di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare altre due sfide di Nations League. L’Italia affronterà allo Stadio Olimpico di Roma il Belgio giovedì 10 ottobre, mentre a Udine ancora contro Israele lunedì 14 ottobre.

Ci potrebbero essere alcune novità per il commissario tecnico dopo questo mese di campionati, a partire dai portieri: se sono infatti confermatissimi Donnarumma e Vicario, il terzo portiere potrebbe essere cambiato visto l’infortunio occorso a Meret. Si giocheranno questo posto Ivan Provedel e Marco Carnesecchi su tutti.

Per quanto riguarda la difesa, non dovrebbero essere in discussione Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco e Gatti. Potrebbe non esserci Udogie per motivazioni fisiche e il sostituto perfetto sembrerebbe essere Matteo Ruggeri dell’Atalanta, mentre la chiamata a sorpresa Okoli può essere rimpiazzata da colui che ha deciso il derby di Milano, Matteo Gabbia.

Qualche dubbio in più a centrocampo: se non ci sono discussioni sul convocare Tonali, Pellegrini, Frattesi, Ricci e Fagioli vista la continuità avuta in questo primo scorcio di stagione, c’è il dubbio sull’ultimo posto. Detto che Barella è ancora ai box, Brescianini potrebbe non ritrovare spazio, mentre le parole di Spalletti indurrebbero a pensare in un’introduzione di Niccolò Pisilli, fresco di primo gol in Serie A.

In attacco saranno confermati Kean e Retegui vista la buona mole di gol prodotta in questo inizio di stagione con Fiorentina e Atalanta, Zaccagni dovrebbe ritrovare il posto, mentre il quarto al posto di Raspadori dovrebbe essere un giovane rampante come Daniel Maldini del Monza, fantasista e jolly del reparto offensivo.