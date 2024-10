Calcio femminile, Roma vittoriosa contro il Wolfsburg in Champions League: Giugliano decisiva su rigore

Buona la prima per la Roma nella fase a gironi della Champions League 2024-2025 di calcio femminile. Al Tre Fontane, le giallo-rosse hanno sconfitto il Wolfsburg per 1-0, nel primo impegno del Gruppo A. Ha deciso una realizzazione su calcio di rigore di Manuela Giugliano al 14′. Freddissima la regista capitolina dal dischetto. Una partita in cui le ragazze allenate da Alessandro Spugna sono state protagoniste di un grande primo tempo, in cui avrebbero meritato un vantaggio più largo. Nella ripresa, c’è stata la reazione del Wolsfburg, che ha colpito la traversa in due circostanze. Con questo risultato, la compagine con lo Scudetto sul petto ha replicato a quanto fatto dal Lione nel medesimo raggruppamento, vittorioso 3-0 contro il Galatasaray.

FORMAZIONI – Spugna si affida al collaudato 4-3-3: Ceasar; Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Greggi; Dragoni Viens, Haavi. Risponde Tommy Stroot con un 4-2-3-1: Frohms; Wilms, Minge, Hegering, Linder; Huth, Lattwein; Josndottir, Blomqvist, Beresteyn; Popp.

GOL GIUGLIANO – La Roma gioca bene e a buona intensità, facendo valere gli ottimi fondamentali in fase di palleggio. Al 3′ la prima chance per le giallo-rosse con Haavi che, dalla sinistra, si accentra e lascia partire una conclusione ben controllata dall’estremo difensore avversario. Al 14′ fallo di mano in area di rigore del Wolfsburg di Wilms e dal dischetto Giugliano non dà scampo a Frohms.

ROMA IN CONTROLLO – Al 18′ la formazione tedesca si fa viva dalle partite di Ceasar con un corner, ma il colpo di testa di Hegering non inquadra la porta. 2′ dopo, un cross di Haavi dalla sinistra ha una traiettoria strana e il portiere è costretto a rifugiarsi in calcio d’angolo. Al 24′ splendida imbucata in area di Viens, che tenta la conclusione da fuori, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

CAPITOLINE PERICOLOSE – Le campionesse d’Italia abbassano un po’ il loro baricentro per provare a ripartire in contropiede. Al 35′ sempre Viens sfiora il palo da pochi passi, non sfruttando una grande rifinitura della onnipresente Haavi, ma anche in questo caso l’attaccante canadese è in offside. Due minuti più tardi una Haavi scatenata si appropria del pallone, sfuggito in area a Minge, e lascia partire una conclusione che sfiora il primo palo. Ancora Roma vicina al raddoppio con Giugliano al 39′, che con un destro incrociato non concretizza per poco la propria doppietta. La prima frazione, dunque, si conclude sull’1-0 in favore delle padrone di casa.

WOLFSBURG SFIORA IL PARI – A inizio di ripresa Stroot fa un paio di cambi: out Jonsdottir e Blomqvist, entrano Brand ed Henrich. Al 50′ provvidenziale chiusura difensiva di Thogersen, che intercetta un cross molto insidioso in area giallo-rossa. Due minuti più tardi brividi per i tifosi romanisti: da corner, Hegering colpisce la traversa con uno stacco di testa perentorio. Le tedesche si confermano molto temibili da palla inattiva: al 60′, su calcio d’angolo, è sempre il centrale teutonico a chiamare in causa Ceasar, bravissima a negarle il gol. Al 69′ altra traversa colpita dalle ospiti: il tiro di Endemann, deviato da Minami, si stampa sul montante. Ceasar protagonista nuovamente al 75′, abilissima a chiudere lo specchio della propria porta alla già menzionata Endemann in area di rigore.

ULTIME FASI – Cambi per Spugna: escono Dragoni per Pilgrim e Giugliano per Troelsgaard; tra le fila del Wolfsburg entra Rabano al posto di Wilms al 76′. All’85’ in campo anche Giacinti per Viens e l’attaccante della Nazionale si rende subito pericolosa con un tiro impreciso verso la porta avversaria e all’88’ con conclusione deviata in corner dalla retroguardia avversaria. I 4′ di extra-time non mutano il corso e la Roma vince la prima partita della fase a gironi 1-0.