Calcio femminile, le migliori italiane della 5ª giornata della prima fase di Serie A: Giugliano e Girelli ispirate

Calato il sipario sul quinto turno della prima fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Tante partite di un certo spessore sono andate in archivio. Vi proponiamo l’elenco delle migliori giocatrici italiane della giornata tenutasi nel week end.

LE MIGLIORI ITALIANE

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Creatività e visione di gioco sopraffina. Il modo di far girare la squadra sono aspetti peculiari nella n.10 giallorossa, decisiva nell’ultima sfida di campionato della compagine allenata da Alessandro Spugna.

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – Non è stata solo l’unica giocatrice ad aver firmato una marcatura multipla nella giornata di Serie A (doppietta contro la Sampdoria), ma la bianconera è stata prima anche per percentuale di passaggi riusciti sulla ¾ avversaria tra le attaccanti che ne hanno effettuati almeno 10 in quella zona del campo (80% – 8/10). In altre parole, quantità e qualità.

EMMA SEVERINI (FIORENTINA) – Nella giornata di festa della viola, contro il Como, sua la firma in una delle tre marcature, mostrando presenza costante in fase conclusiva e tentando più volte di trovare la via del gol.

MARTINA PIEMONTE (LAZIO) – Ha firmato il gol del 3-2 della Lazio sul Sassuolo ed è stata la giocatrice con maggior presenza in area di rigore avversaria, visti i 14 tocchi in quella zona di campo e sette tiri tentati verso lo specchio.