Calcio femminile: la Roma al cospetto del Wolfsburg in Champions. Servono qualità e tecnica

Il primo, grande, esame della stagione. Manca sempre meno a Roma-Wolfsburg, primo incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di calcio femminile, in programma domani martedì 8 ottobre presso lo Stadio Tre Fontane (calcio d’inizio ore 18:45).

Un impegno complesso quello delle capitoline, coerente però con il percorso ambizioso che la compagine giallorossa è intenzionata a compiere in campo europeo. Le teutoniche sono senza dubbio una delle squadre più attrezzate del torneo, con un’esperienza ed una storia continentale che parla autonomamente. Ma le ragazze di Alessandro Spugna hanno dalla loro parte la garra, quel fuoco negli occhi che solo chi lotta per la prima volta per un grande obiettivo è in grado di custodire.

Tuttavia, non mancheranno le molteplici incognite. Il Wolfsburg si presenterà nella Città Eterna forte del travolgente successo ai danni della Fiorentina in un doppio incontro terminato segnando la bellezza di dodici reti complessive. Un fattore che non può che mettere in guardia Giugliano e compagne, al momento autrici di un inizio di annata sportiva leggermente altalenante, contrassegnata da una buona continuità in Champions e qualche patema di troppo in Campionato, dove occupano la quarta posizione in classifica a sei lunghezze di distanza dalla capolista Juventus (in attesa del big match in programma il prossimo 13 ottobre allo Juventus Stadium).

Difficile trovare una ricetta per affrontare una corazzata così competitiva. Guardando i match disputati fino a questo momento, appare evidente come nel modo di impostare il proprio gioco le tedesche lascino inevitabilmente alcuni spazi. La Roma in tal senso dovrebbe riuscire proprio a sfruttare le porzioni di campo aperto puntando su aggressività, qualità, tecnica e precisione.

Ricordiamo che il precedente più recente risale alla fase a gironi 2022/2023. A Roma finì 1-1, ma poi il Wolfsburg trovò la vittoria in casa per 4-2. I tempi sono maturi per l’ennesimo salto di qualità.