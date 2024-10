Calcio femminile, Juventus corsara al debutto in Champions League: Valerenga sconfitto 1-0

La Juventus soffre tantissimo, ma non stecca. Le bianconere si sono imposte di misura nella prima sfida valida per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di calcio femminile, espugnando il campo del Valerenga per 0-1. Una vittoria fondamentale per la Vecchia Signora, risolta nel segno del corto muso.

Sono infatti le padrone di casa a fare non senza sorprese la partita, facendo valere il proprio gioco mettendo alle corde una compagine piemontese che ha subito in modo particolare nelle fasce e nel giro palla. Le nordiche vanno vicinissime al vantaggio al 21′, sfruttando una bella sfondata di Thomsen, la quale nel cross manca di un niente Tvedten. Un minuto dopo una diagonale di Cascarino ferma invece Saevik, lanciata in campo aperto.

Poi, al 28’, la prodezza juventina. Alla prima vera occasione Cantore fa partire un bel destro a giro dal versante sinistro dell’area che si infila nel sette. Il Valerenga inizialmente incassa il colpo, salvo poi sfiorare il pareggio al 36’ ancora con Tvedten, il cui tiro dai dieci metri viene prontamente sporcato da Bonansea. Sessanta secondi dopo Cantore prova a mettere a referto il raddoppio della beffa, ma stavolta il suo bolide non trova lo specchio della porta. Nei minuti finali della prima frazione le norvegesi vanno ad un passo dal pari colpendo un palo con Horte e vedendosi la sfera salvata ancora una volta da Bonansea sulla linea.

La musica non cambia nel secondo tempo, con la Juve davvero eroica a reggere l’urto, chiudendo ogni tipo di porta possibile al Valerenga, pericoloso al 53’ con l’ennesima combinazione vincente del tandem Saevik-Tvedten neutralizzata da una Peyraud-Magnin in grande spolvero.

All’83’ il miracolo sarà invece firmato da Calligaris, lesta ad arpionare il pallone sulla linea dopo l’impatto perfetto in volo di Horte. Nel capovolgimento di fronte successivo è invece Vangsgaard a sfiorare il 2-0, trovando però la risposta di Enblom. La Juve resiste così anche all’arrembaggio finale, sintetizzato da un’uscita sbagliata del portierone bianconero, fortunato nel non subire un goal già fatto di Godo.

La Juventus ha così messo tre punti in cascina, trovandosi alla stregua del Bayern Monaco che, nel big match di giornata, ha arginato l’Arsenal per 5-2. Il prossimo 16 ottobre le ragazze di Mister Canzi incontreranno proprio le teutoniche. La disputa è prevista per le 18:45.