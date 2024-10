Calcio femminile, Italia in cerca di certezze nell’amichevole contro Malta al Tre Fontane

Le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile sono già un ricordo e la Nazionale italiana guidata da Andrea Soncin si ripresenta sul rettangolo verde per acquisire ancora più certezze. Due le amichevoli a stretto giro: match contro Malta e Spagna, in programma domani (ore 18.15, Rai Sport) al ‘Tre Fontane’ di Roma e martedì 29 ottobre (ore 18.15, Rai 2) al ‘Romeo Menti’ di Vicenza.

Un doppio confronto che, considerando il test del 2 dicembre in casa della Germania, vorrà dare indicazioni al tecnico nostrano sullo stato di salute del gruppo tricolore. “L’obiettivo è lo stesso di sempre, continuare a crescere a tutti i livelli per portarci ad affrontare tutte le gare con la stessa mentalità e voglia di vincere“, ha dichiarato in conferenza stampa Soncin.

“Dopo la grande audience per la sfida Juventus-Roma queste amichevoli, specie quella con la Spagna, possono avvicinare ancora più i tifosi. Abbiamo scelto di giocarle nel nostro Paese perché è giusto che la Nazionale venga vissuta direttamente e regali emozioni alle giovani che si avvicinano al calcio. Le nostre giocatrici sanno quanto sono importanti queste partite per tutto il movimento“, ha aggiunto il CT.

Il tecnico tricolore ha convocato 30 calciatrici, considerando i ritorni in azzurro di Francesca Durante e di Eleonora Goldoni: per il neo portiere della Fiorentina si tratta della prima convocazione dopo il poco fortunato Mondiale del 2023, mentre la centrocampista della Lazio è stata richiamata a sei anni dall’ultima volta. Contro le maltesi, Soncin potrebbe fare degli esperimenti, per capire quali giocatrici inserire nel proprio scacchiere in futuro, in considerazione di un contesto italiano in crescita. I buoni risultati della Roma e della Juventus in Champions League vengono incontro anche alle esigenze della Nazionale.