Calcio femminile, goleada della Roma in Turchia: 6-1 al Galatasaray in Champions League

Seconda vittoria nella fase a gironi di Champions League di calcio femminile per la Roma. Le giallorosse hanno sconfitto con un perentorio 6-1 a Istanbul il Galatasaray, mettendo in mostra le proprie qualità tecniche e facendo la differenza nel corso di una partita che ha offerto non poche emozioni.

Nel primo tempo le giallorosse mettono subito alle corde le rivali con un gioco rapido e convincente che consente loro di passare in vantaggio al 7′ con Cissoko, ottimamente imbeccata da Giugliano. Al 24′ il raddoppio di Valentina Giacinti, abile a farsi trovare pronta all’appuntamento, molto ben assistita da Hanshaw. Sul finire della prima frazione il rigore sbagliato da Giugliano.

Nella ripresa le ragazze di Spugna mettono in cassaforte la vittoria, grazie alle marcature di Haavi al 54′ e di Giugliano al 59‘, che in questo modo si riscatta dopo l’errore dagli undici metri. Strakosha al 76′ realizza il gol della bandiera per le turche, che però non pongono fine alla spinta delle campionesse d’Italia.

All’85’ e all’87’ il gol di Pandini e l’autorete all’87’ di Yaman fissano lo score sul 6-1. Con questo riscontro, le capitoline salgono a quota 6 punti nel proprio girone, in attesa di quello che accadrà tra Lione e Wolfsburg.