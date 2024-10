Calcio femminile, Aitana Bonmatì vince il suo secondo Pallone d’Oro. Giugliano ventisettesima

Ancora Spagna a dominare la classifica del Pallone d’Oro femminile. Per il secondo anno consecutivo è Aitana Bonmatì ad alzare al cielo il trofeo di France Football, venendo premiata dall’attrice statunitense Natalie Portman nella cornice del Theatre du Chatelet di Parigi.

La calciatrice spagnola ha portato la sua squadra a fare il poker di vittorie nella stagione 2023/2024. Nono titolo di campionessa di Spagna, Coppa della Regina, Supercoppa di Spagna e Champions League femminile, terza in quattro anni: le blaugrana hanno vinto praticamente tutto, tanto che il podio è tutto composto da calciatrice di questo club, con Caroline Hansen seconda e Salma Paralluelo terza.

Per Bonmatì è il secondo titolo consecutivo, raggiungendo in vetta alla classifica delle più titolate Alexia Putellas, vincitrice nel 2021 e nel 2022. Nel suo discorso di premiazione ha voluto ringraziare tutte le sue compagne di squadra, al grido di ‘questo trofeo non si ottiene da soli’.

Chiude al ventisettesimo posto Manuela Giugliano della Roma, l’unica italiana tra le trenta candidate. Per lei è comunque un premio importante, che le permette di scrivere una piccola pagina di storia del nostro calcio.