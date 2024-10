Calcio a 5, la Serie A è pronta a partire. Tutti a caccia della Meta Catania

Dopo i Mondiali che hanno incoronato il Brasile, il futsal italiano è pronto a ripartire per una nuova stagione della sua Serie A, la 41esima, quella 2024-2025.

Tutti a caccia dei campioni d’Italia della Meta Catania: i siciliani che puntano al bis e che hanno rinforzato il loro roster con giocatori come il marocchino Anas, o elementi del calibro di Pina.

Dietro agli etnei sono diverse le squadre che puntano a scalzare i catanesi dal trono: dal Napoli di Bolo, Borruto e Salas all‘Ecocity Genzano di Ricardinho e Mammarella, senza dimenticare l’L84, che potrà contare su giocatori come Vinicius Rocha, Murilo Schiochet e Braga, e realtà come la Roma 1927 e la Feldi Eboli.

Ma non è tutto, perché altre squadre, che avranno l’obiettivo primario di centrare i playoff, proveranno a giocare diversi scherzi alle “Big”: Fortitudo Pomezia, Italservice Pesaro, Sandro Abate e Sporting Sala Consilina. Un elenco ampio a cui aggiungere il Pirossigeno Cosenza.

Qualcuno, in questi ordini di grandezza, potrà scendere e qualcuno salire. Came Treviso, Active Network, e le neopromosse Vinumitaly Petrarca, Benevento e Vitulano Drugstore Manfredonia reciteranno il ruolo da variabili impazzite che dovranno guardare e guardarsi sia davanti sia dietro.

Le carte in regola per un grande campionato, come al solito infiammato nella parte finale dai playoff, ci sono tutte: ora è arrivato il momento di scendere in campo.

LA FORMULA – Come da tradizione, le prime otto qualificate al termine del girone di andata si qualificheranno per la Coppa Italia, le stesse staccheranno il pass per i playoff scudetto al termine della regular season. Ciò che cambia nella 41esima edizione della categoria regina del futsal nostrano è che, nella corsa allo scudetto, gara-1 si disputerà in casa della peggiore classificata, non si potrà pareggiare: tornano i supplementari e nel caso i rigori.