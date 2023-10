Calcio a 5, il Città di Eboli vince ancora nel Main Round di Champions League. Battuto 4-3 il Doukas

Dopo aver battuto 1-0 il Lučenec nella prima giornata del Main Round della Champions League 2023-2024 della Champions League di calcio a 5, il Città di Eboli esulta ancora, nella seconda giornata del girone continentale, battendo 4-3 i greci del Doukas.

In una partita intensissima, i campioni d’Italia partono fortissimo. Doppio botta e risposta sull’asse Marinovic-Karydas e Venancio-Neto Lira, poi il break dei campani che, con Calderolli e Selucio, scappano avanti chiudendo il primo tempo sul 4-2.

Nella ripresa rete in apertura degli ellenici con Pett. Punteggio che si sistema sul 4-3. Gli uomini di Samperi soffrono, ma tengono portandosi a casa la gara.

La situazione – Eboli a 6 punti dopo due gare – punteggio pieno -, cosi come i bielorussi dello Stalitsa Minsk. Doukas e Lučenec invece a zero sono già eliminate. Sabato il big match proprio fra Città di Eboli e Stalitsa Minsk deciderà quale formazione riuscirà a vincere il Main Round per accedere alla fase finale a gironi della Champions League 2023-2024.

CITTÀ DI EBOLI-DOUKAS 4-3 (4-2 p.t.)

CITTÀ DI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Patias, Liberti, Marinovic, Degan, Igor Carioca, Calderolli, Braga, Galliani, Baroni, Restaino, Selucio, Montefalcone. All. Samperi.

DOUKAS: Zervas, Ensi, Pett, Martins, Biel, Karydas, Zafeiratos, Tsinas, Floros, Aggelinas, Neto Lira, Versniak, Gerolymos, Charalampopoulous. All. Mostrios.

MARCATORI: 2’46” p.t. Marinovic (E), 4’32” Karydas (D), 7’17” Venancio (E), 8’31” Neto Lira (D), 15’32” Calderolli (E), 18’10” Selucio (E), 3’07” s.t. Pett (D).

AMMONITI: Galliani (E), Patias (E), Versniak (D), Venancio (E).

ARBITRI: Viktor Bugenko (MDA), Petar Radojcic (SRB), Victor Chaix (FRA) CRONO: Simone Zanfino (ITA)

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE – MAIN ROUND – GRUPPO 8 – PALASELE – EBOLI

MATCHDAY 1 – 25/10

Stalitsa Minsk-Doukas 5-2

Lučenec-Città di Eboli 0-1

MATCHDAY 2 – 26/10

Lučenec-Stalitsa Minsk 1-3

Città di Eboli-Doukas 4-3

MATCHDAY 3 – 28/10

Doukas-Lučenec ore 17.30, diretta Futsal TV

Città di Eboli-Stalitsa Minsk ore 20.45, diretta Sky Sport (canale 253) e Futsal TV

CLASSIFICA: Stalitsa Minsk (d.r. +5) e Città di Eboli (+2) 6, Lučenec e Doukas 0.

Foto: Divisione Calcio a 5