Bolelli/Vavassori: il calo di rendimento nei numeri. Ore di riflessione per Volandri

Filippo Volandri un pensiero dovrà farlo in vista delle Finali di Coppa Davis a Malaga (Spagna). Dal 19 al 24 novembre si decideranno le sorti delle otto squadre che hanno ottenuto la qualificazione per questa Final Eight e l’Ital-tennis affronterà l’Argentina giovedì 21 novembre. Sulla carta, gli azzurri sono favoriti, ma tanto dipenderà da Jannik Sinner.

Se il n.1 del mondo risponderà presente e dovesse essere in condizione come nel 2023, allora potrebbe fare la differenza e spostare gli equilibri. In questo senso, sarebbe da valutare se impiegarlo anche in doppio, come fatto l’anno passato con Lorenzo Sonego. Sulla carta, potrebbe essere ritenuta una scelta poco sensata perchè una coppia collaudata l’Italia ce l’ha ed è formata da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori, qualificata da settimane alle ATP Finals e n.3 della Race.

ATP RACE DOPPIO 2024

1. Marcelo Arevalo / Pate Pavic

2. Marcel Granollers / Horacio Zeballos

3. Simone Bolelli / Andrea Vavassori

4. Max Purcell / Jordan Thompson

5. Wesley Koolhof / Nikola Mektic

6. Rohan Bopanna / Matthew Ebden

7. Harri Heliovaara / Henry Patten

8. Kevin Krawietz / Tim Puetz

Ci sono però delle perplessità. I riscontri della coppia azzurra, specialmente dopo il torneo vinto ad Halle, sono un po’ in fase calante. Se si va ad analizzare il rendimento di Bolelli e di Vavassori, si fa caso che fino all’evento in Germania sono stati conquistati tre titoli, disputate quattro (due Slam), e affrontate ben sette semifinali. Dopo l’ATP500 sull’erba tedesca, c’è stata solo la vittoria nell’ATP500 di Pechino e nient’altro di significativo.

RENDIMENTO PER TORNEI NEL 2024

– Finale Australian Open

– Vittoria nell’ATP250 di Buenos Aires

– Semifinale nell’ATP500 di Rio de Janeiro

– Semifinale nel Masters1000 di Indian Wells

– Quarti di finale nel Masters1000 di Montecarlo

– Quarti di finale nel Masters1000 di Madrid

– Semifinale agli Internazionali d’Italia

– Finale al Roland Garros

– Vittoria nell’ATP500 di Halle

– Eliminazione al primo turno a Wimbledon

– Eliminazione al primo turno ai Giochi Olimpici di Parigi

– Quarti di finale al Masters1000 di Montreal

– Ottavi di finale al Masters1000 di Cincinnati

– Ottavi di finale agli US Open

– Una sola vittoria nei tre match di Coppa Davis a Bologna, pur decisiva contro i belgi S. Gille e J. Vliegen

– Vittoria nell’ATP500 di Pechino

– Quarti di finale nel Masters1000 di Shanghai

– Semifinale nel Challenger di Olbia

– Eliminazione al primo turno nel Masters1000 di Parigi-Bercy

Da questo punto di vista, l’eliminazione al primo turno di Parigi-Bercy segue in scia quella a Wimbledon e ai Giochi Olimpici e alimenta dei dubbi sull’affidabilità del doppio tricolore. Volandri dovrà pensare bene agli effettivi a propria disposizione e sicuramente la prestazione dell’emiliano e del piemontese a Torino sarà utile a sciogliere le ultime riserve.