Berrettini troverà un ex NextGen agli ottavi a Stoccolma. Poi Dimitrov?

Matteo Berrettini ha vinto il derby con Luciano Darderi, numero 8 del seeding, e si è qualificato per gli ottavi di finale del Nordic Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 scattato quest’oggi a Stoccolma, in Svezia.

Nel secondo turno l’azzurro dovrà vedersela con il 22enne elvetico Dominic Stricker, fermato dagli infortuni nel 2024 e per questo in tabellone grazie al ranking protetto, essendo attualmente il numero 317 del mondo. Non ci sono precedenti tra i due.

In caso di successo, poi, l’azzurro potrebbe incontrare nei quarti di finale il numero 3 del tabellone, il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha usufruito di un bye al primo turno ed agli ottavi se la vedrà con uno tra il transalpino Quentin Halys e l’indiano Sumit Nagal.

Berrettini si trova nella parte bassa del tabellone, ed in caso di vittoria ai quarti nel penultimo atto potrebbe affrontare il norvegese Casper Ruud, il quale agli ottavi, però, dovrà battere Lorenzo Sonego. In finale, invece, il possibile avversario di Berrettini potrebbe essere il russo Andrey Rublev.