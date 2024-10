ATP Stoccolma, Stricker torna alla vittoria e troverà Berrettini, ok Griekspoor e Sonego

Prima giornata di tabellone principale dell’ATP 250 di Stoccolma che è stata decisamente a tinte italiane. In questo lunedì infatti abbiamo visto Lorenzo Sonego tornare a vincere un match dopo quattro sconfitte di fila: 7-6(5) 7-5 a Marc-Andrea Huesler per prendersi la sfida contro Casper Ruud. In serata invece c’è stato il derby tra Matteo Berrettini e Luciano Darderi, nel quale il romano è riuscito a prevalere con il punteggio di 6-4 6-3.

Una giornata iniziata con il ritorno alla vittoria che sa di liberazione per Dominic Stricker che ha battuto Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-4 5-7 6-4 in due ore e venti minuti di gioco. Un match giocato bene dallo svizzero che quest’anno ha avuto diverse difficoltà dal punto di vista fisico, si è fermato più di una volta e finalmente sembra essere tornato in condizione. Incontro che poteva concludersi anche prima, visto che l’attuale numero 317 del mondo ha sprecato quattro palle break nel secondo set, poi l’ha ceduto, ma nel terzo ha continuato a giocare meglio.

Stricker che affronterà Berrettini che ha prevalso nel derby con Darderi: una buona prova per l’azzurro che ha servito bene ed è riuscito velocemente a reagire al passaggio a vuoto avuto nel quinto gioco del primo set.

Netto è stato il successo da parte di Tallon Griekspoor, testa di serie numero 7 del torneo, per 6-4 6-3 sul russo Pavel Kotov. L’olandese ha giocato un match di ottima continuità specie con il dritto, spingendo e comandando spesso lo scambio. Solo un passaggio a vuoto indolore al servizio sul 3-1 del primo set e un’altra palla break annullata sul 5-3 del secondo, ma la vittoria poteva essere persino più netta. Al secondo turno troverà uno tra Corentin Moutet e l’infermabile britannico Jacob Fearnley.