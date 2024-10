Berrettini-Tiafoe oggi, ATP Vienna 2024: orario, tv, programma, streaming

Dopo una giornata di riposo, prosegue quest’oggi il cammino di Matteo Berrettini sul veloce indoor di Vienna con un match sulla carta abbastanza complicato contro Frances Tiafoe, valevole come ottavo di finale del prestigioso ATP 500 della capitale austriaca. In palio punti preziosi per il ranking mondiale, con l’azzurro che sta provando a rientrare nella top30 per essere testa di serie agli Australian Open 2025.

Berrettini è reduce da una buona vittoria al primo turno sull’ungherese Marton Fucsovic per 7-5 6-4, mentre Tiafoe si è sbarazzato del britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-4 7-6. Bilancio in perfetta parità nei precedenti, con il giocatore italiano che si è imposto nel lontano 2018 sulla terra rossa del Foro Italico 6-3 7-6 per poi cedere all’americano nel 2022 a Indian Wells solamente al tie-break del terzo set.

Il finalista di Wimbledon 2021 sta provando a salire di colpi in questa ultima fase della stagione sui campi indoor europei anche per convincere Filippo Volandri a schierarlo come secondo singolarista (alle spalle del n.1 al mondo Jannik Sinner) nelle Final Eight di Coppa Davis a Malaga.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Tiafoe, ottavo di finale dell’ATP 500 di Vienna 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-TIAFOE ATP VIENNA 2024

Mercoledì 23 ottobre

4° match dalle 14.00 e 2° dalle 18.00 Matteo Berrettini vs Frances Tiafoe – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, sul centrale, si disputeranno i match Dimitrov-Zhang, Nakashima-Paul e (non prima delle 18.00) Zverev-Giron.

PROGRAMMA BERRETTINI-TIAFOE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e Tennis TV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.