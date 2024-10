Berrettini-Rune, secondo rinvio di fila: nuovo orario a Shanghai, programma, tv, streaming

Domani, non prima delle 12.30 italiane, Matteo Berrettini affronterà il danese Holger Rune nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Una partita, come molte altre, che avrebbe dovuto disputarsi ieri e si sperava di recuperare quest’oggi. Sfortunatamente, la pioggia non ha permesso che i due giocatori si affrontassero e, in uno schedule assai congestionato, la sfida si terrà lunedì 7 ottobre.

A prescindere dalla pioggia, domani questo incontro ci sarà in quanto è previsto nello stadio principale, dotato del tetto. Pertanto Berrettini è atteso a una partita complicata, dopo aver sconfitto all’esordio l’australiano Chris O’Connell. C’erano dei dubbi sulle condizioni di Matteo, ritiratosi nel secondo round del torneo di Tokyo contro il francese Arthur Fils. Si spera che il problemino agli addominali non si ripresenti.

Il bilancio dei precedenti non è lusinghiero per il tennista italiano. Nei quattro match che ci sono stati solo una volta si è imposto il romano e parliamo dell’incontro meno recente, disputato a Indian Wells nel 2022. A seguire vi sono stati altri tre confronti e Rune ha sempre prevalso: 6-0 1-0 (ritiro di Berrettini) ad Acapulco; ritiro dell’azzurro prima di giocare a Montecarlo nel 2023; 2-6 6-1 6-4 lo score per il danese a Cincinnati quest’anno.

Il secondo turno del Masters1000 di Shanghai tra Matteo Berrettini e Holger Rune è previsto domani, lunedì 7 ottobre, non prima delle 12.30 italiane sul campo centrale e sarà la quarta sfida in programma, che inizierà a partire dalle 06.00 italiane. La copertura televisiva del confronto sarà curata dai canali Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BERRETTINI-RUNE ATP SHANGHAI 2024

Lunedì 7 ottobre

STADIUM COURT – Inizio dalle 06.00 italiane

T. Fritz [7]] vs T. Atmame [Q]

A seguire

Z. Bergs vs G. Dimitrov [9]

F. Tiafoe [13] vs Y Zhou [WC]

Non prima delle 12.30 italiane

M. Berrettini vs H. Rune [12]

A seguire

F. Cobolli vs S. Wawrinka [WC]

PROGRAMMA BERRETTINI-RUNE ATP SHANGHAI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport