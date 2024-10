Berrettini-Darderi oggi, ATP Stoccolma 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, lunedì 14 ottobre, assisteremo a un derby italiano nel primo turno del torneo ATP250 di Stoccolma (Svezia). Sul veloce indoor scandinavo, Matteo Berrettini e Luciano Darderi si confronteranno, mettendo nel mirino l’accesso al prossimo round per dar seguito all’avventura nell’evento in questione. Un confronto che non ha precedenti.

I due, infatti, mai si sono affrontati nel massimo circuito internazionale e sarà un incrocio di stili molto interessante. Entrambi hanno nella combinazione servizio-dritto un punto di forza, anche se quella di Berrettini dovrebbe essere più efficace nel contesto descritto. La potenza dei due fondamentali del romano dovrebbe garantire maggiori chance di vittoria.

Inoltre, Darderi non sta vivendo un grande momento di forma, giunto a questa parte della stagione con la spia della riserva accesa, dopo aver giocato non poco in precedenza. Discorso opposto a Matteo che, per via di continui problemi fisici, non ha potuto affrontare così tanti match. Pertanto, per lui, sarebbe importante vincere partite e acquisire fiducia.

La sfida tra Matteo Berrettini e Luciano Darderi, valida per il primo turno dell’ATP250 di Stoccolma (Svezia), è prevista quest’oggi e sarà l’ultima in programma sul campo centrale, la seconda della sessione pomeridiana che avrà inizio non prima delle 17.00. La copertura televisiva dell’evento sarà garantita dai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BERRETTINI-DARDERI OGGI ATP STOCCOLMA 2024

Lunedì 14 ottobre

CENTRE COURT – Inizio programma dalle 13.00

A. Kovacevic vs D. Stricker [PR]

A seguire

M. Huesler [Q] vs L. Sonego

Non prima delle 17.00

T. Griekspoor [7] vs P. Kotov

A seguire

L. Darderi [8] vs M. Berrettini

PROGRAMMA BERRETTINI-DARDERI ATP STOCCOLMA: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) a seconda delle esigenze di palinsesto.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport