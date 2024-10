Ben Ainslie non si arrende: “Continueremo a spingere in tutti i modi. Un click fa la differenza”

INEOS Britannia è sotto per 0-4 contro Emirates Team New Zealand nell’America’s Cup 2024 di vela: si gareggia al meglio delle 13 regate ed il Defender è a soli 3 successi dalla conferma del titolo: l’impresa si preannuncia ardua per il Challenger, ma Ben Ainslie non si dà per vinto.

Il team principal e skipper di INEOS ha analizzato al sito ufficiale del consorzio britannico la sconfitta: “È stata una bella regata e siamo riusciti ad essere in vantaggio al primo incrocio, ma stanno navigando molto bene. Noi dobbiamo cercare di capire come possiamo ottenere un guadagno in termini di prestazioni per raggiungerli“.

Prosegue a più ampio respiro il bilancio di Ainslie: “Abbiamo i nostri momenti positivi, ma ci sono momenti in cui perdiamo un clic e penso che questa sia la reale differenza. Continueremo a spingere fino in fondo, loro hanno ovviamente avuto una partenza migliore, ma possiamo riprenderci“.

Il co-timoniere di INEOS Britannia, Dylan Fletcher, ha commentato: “È stata una gara molto serrata per tutto il percorso, soprattutto lungo il primo lato. Ci sono delle piccole differenze tra le due barche, ma sappiamo che dobbiamo tornare più forti“.

Molto importante l’analisi dei dati delle regate: “Ovviamente loro hanno avuto i dati della nostra barca per tutto il periodo delle gare ed ora noi siamo in grado di guardare i loro, per vedere dove possiamo ottenere un guadagno. Siamo fiduciosi di poterli batterle e combatteremo sin da mercoledì“.