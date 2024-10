Baskonia-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Primo impegno della settimana del doppio turno in Eurolega per l’Olimpia Milano. Oggi martedì 29 ottobre alle ore 20:30 i meneghini fanno visita agli spagnoli del Baskonia Vitoria-Gasteiz nella sesta giornata della regular season 2024-2025.

I meneghini devono riscattare il pesante ko interno rimediato pochi giorni fa contro l’Efes Istanbul (84-96), dove non è bastato un terzo quarto da 34-20 per ribaltare l’inerzia con un Nikola Mirotic autore di ben ventinove punti. 1-4 è il record dei campioni d’Italia fino a qui in Eurolega, con l’EA7 Emporio Armani atteso dal derby tricolore contro la Virtus Bologna tra poco più di quarantotto ore al Forum di Assago.

Il Baskonia Vitoria-Gasteiz è reduce dal successo interno contro l’Alba Berlino (80-57), con la squadra di coach Pablo Laso – ex Real Madrid ritornato al Baskonia dopo un trascorso anche da giocatore – che ha maturato un record di 3-2 in cinque partite fin qui disputate. Fari puntati sul cecchino Markus Howard, con Timothè Luwawu-Cabarrot che sfida il suo recente passato in quanto il francese ha difeso i colori dell’Olimpia poche stagioni fa.

Palla a due che verrà alzata alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz (Spagna) alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un istante di questa grande sfida di Eurolega!

