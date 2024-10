Basket, Champions League: Derthona attende Manresa, Reggio Emilia vola a Szombathely

E’ già cominciata la seconda giornata della Champions League di basket, ma ora è il turno delle squadre italiane. Secondo impegno casalingo per la Bertram Derthona, che nella prima giornata ha avuto ragione del Chemnitz 99 nonostante una gara assai sottotono al tiro, ma trascinati dai 22 punti e 9 rimbalzi di Tommy Kuhse. La squadra di De Raffaele però viene da un weekend storto, avendo incassato la prima sconfitta stagionale contro Trieste in campionato.

Ed ora arriva il Baxi Manresa, al momento quarto nel campionato spagnolo. Stella indiscussa del roster iberico è Derrick Alston jr, che sente la Spagna come casa: il padre, giocatore da 139 presenze in NBA, vanta esperienze con Barcellona e Real Madrid oltre che con il Manresa, nel 1997-1998. Il ragazzo vorrà provare a seguire le orme del padre e Derthona potrebbe essere un ostacolo.

Sfida in cima alla classifica per la Unahotels Reggio Emilia, in testa al Gruppo F dopo aver superato Vilnius lo scorso primo di ottobre: la stagione ha preso il via proprio in quel momento per il roster di Dimitris Priftis, che ha messo in cascina i primi punti in campionato con Cremona e Treviso.

Per i biancorossi ci sarà una trasferta da non sottovalutare in Ungheria, alla Savaria Arena, contro il Falco-Vulcano Szombathely, che ha avuto ragione dello Slask Wroclaw nella prima giornata. Gli ungheresi hanno scardinato la resistenza avversaria con il tiro da tre punti, chiudendo con un sontuoso 39%; occhio dunque ai tiratori per Reggio Emilia, impegnata mercoledì alle 18.