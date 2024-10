Basket, vittorie esterne per Tortona, Trieste e Brescia in Serie A. L’Olimpia Milano reagisce contro Sassari

Si sono completate da poco le partite del tardo pomeriggio per la seconda giornata della Serie A di basket 2024, in attesa dei due posticipi ovvero Cremona-Reggio Emilia e Virtus Bologna in campo in questi minuti completano il turno odierno: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto.

OPENJOBMETIS VARESE-BERTRAM DERTHONA TORTONA 95-105

La Bertram Tortona concede il bis ed espugna Varese battendo a domicilio l’Openjobmetis per 95-105! I padroni di casa sembrano iniziare meglio con un break di 10-0 in avvio, ma la Bertram prende le misure e mette la freccia a metà parziale (14-16). L’Openjobmetis subisce il colpo ma reagisce subito riportandosi davanti (28-26) prima di subire una tripla sulla prima sirena per il contro-sorpasso ospite (28-29). Nel secondo quarto Varese alza nuovamente l’intensità con un altro parziale aperto di 9-0 (40-31), con Tortona che sembra invece faticare rispetto ai primi 10’ di partita. I biancorossi toccano anche il vantaggio in doppia cifra (58-46), con gli ospiti che cercano di limitare i danni prima dell’intervallo lungo (60-51). Nella ripresa Varese ritorna a +11 (69-58) prima di subire la reazione piemontese con un break micidiale di 22-0 che spacca di fatto in due la partita (69-80) e la indirizza sui binari giusti per la Bertram che rimane a +9 alla terza sirena (73-82). Nel quarto conclusivo l’Openjobmetis cede di schianto senza più riuscire a risalire la china, con Tortona che non si distrae, sfonda quota cento punti e chiude sul punteggio di 95-105 per la seconda vittoria in Campionato!

TOP SCORER

Varese: Mannion 32, Hands, 12, Alviti e Gray 11

Tortona: Kuhse 31, Vital 12, Strautins e Kamagate 12

NAPOLI BASKET-PALLACANESTRO TRIESTE 83-92

Trieste non conosce la parola sconfitta ed infila il secondo successo stagionale in Serie A! Sotto i colpi dei friulani, dopo l’Olimpia Milano una settimana fa, cade anche Napoli per 83-92. Avvio quasi perfetto degli ospiti (2-7), con i partenopei che si sbloccano e pareggiano i conti poco dopo (11-11). La compagine in trasferta non ci sta e torna nuovamente avanti (14-20), ma Napoli si dimostra combattiva fin da subito e riesce ad operare il sorpasso sul finale di primo quarto (24-20). Nella seconda frazione Trieste rimette il naso avanti (28-31), con i padroni di casa che aumentano i giri del proprio motore e vanno a +10 (44-34). I giuliani riescono a limitare seppur parzialmente i danni prima del riposo di metà partita (46-42). Al rientro dagli spogliatoi Napoli trova la forza di passare avanti (48-47), ma i biancorossi non ci stanno ed impattano nuovamente (55-55). Il match prosegue sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto: alla terza sirena gli ospiti sono avanti di quattro lunghezze (67-71). Nel parziale conclusivo Napoli tenta il tutto per tutto riuscendo anche a riportarsi in vantaggio (80-79), ma Trieste dà fondo alle ultime energie rimaste per trovare la fuga decisiva senza concedere diritto di replica ai campani che non riescono più a mettere pressione per il 83-92 finale con cui Trieste espugna Napoli e rimane imbattuta.

TOP SCORER

Napoli: Totè 18, Copeland 14, Pangos 13

Trieste: Brown 29, Valentine 17, Uthoff 14

GIVOVA SCAFATI-GERMANI BRESCIA 93-95

Vittoria esterna anche per la Germani Brescia, che fa saltare il fattore campo a Scafati sconfiggendo la Givova in volata per 93-95. I padroni di casa impongono il loro ritmo fin delle prime battute (10-7), con la Germani che ci mette qualche minuto a carburare prima di portarsi davanti nel punteggio (17-19). Scafati non ci sta e piazza il guizzo sul finire di primo quarto per il 24-21. Nel secondo parziale la squadra gialloblu cerca un piccolo allungo (31-23), con Brescia brava a ricucire immediatamente lo strappo trascinata da Della Valle (32-34). La Givova risponde subito con un contro-parziale di 8-1 accarezzando il vantaggio in doppia cifra alla pausa di metà partita (44-35). Nel terzo quarto Scafati subisce nuovamente il rientro dei lombardi (49-49), con gli uomini di ‘Peppe’ Poeta che trovano un piccolo margine di sicurezza (58-64) subito colmato dai padroni di casa che mordono le caviglie dopo 30’ di gioco (67-68). Nella frazione conclusiva la Leonessa prova ancora a scappare, ma Scafati è brava a rimanere in scia pareggiando i conti a pochi minuti dal termine (80-80). Finale al cardiopalma, con le due contendenti che lottano senza esclusione di colpi: ci pensano Della Valle e Bilan a piazzare i punti decisivi per il 92-95 con cui Brescia vince e rimane in vetta insieme a Trieste, Trento e Tortona.

TOP SCORER

Scafati: Pinkins 30, Stewart 19, Gray e Zanelli 11

Brescia: Della Valle ed Ivanovic 23, Bilan 16

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 100-75

L’Olimpia Milano rialza subito la testa e trova la prima vittoria stagionale tra Serie A ed Eurolega! Dopo aver perso al debutto contro Trieste in Campionato e contro l’AS Monaco pochi giorni fa, infatti, i campioni d’Italia erano chiamati al pronto riscatto oggi contro Sassari di fronte al pubblico del Forum. Partita subito dai ritmi elevati per i meneghini, che dopo un break di 0-5 degli ospiti innestano le marce alte e volano nel primo quarto sfiorando il +10 (23-14). Nel secondo parziale l’EA7 Emporio Armani continua ad imporre il proprio gioco sfoderando tutto l’arsenale a disposizione, con la Dinamo che non riesce a contenere lo strapotere offensivo degli uomini di Ettore Messina che sfondando anche quota venti punti di vantaggio e chiudono il primo tempo sul punteggio di 57-31. Nella ripresa il copione del match non cambia, con i padroni di casa che continuano ad incrementare il margine toccando anche il +31 (64-33) senza concedere diritto di replica agli avversari che accennano una timida reazione alla terza sirena (76-54). Nel quarto conclusivo l’Olimpia può permettersi di giocare con il cronometro, con Sassari che vuole comunque onorare al meglio l’impegno anche per i propri sostenitori arrivati dalla Sardegna: finisce 100-75 per l’Olimpia Milano, ma nonostante il successo coach Messina dovrà fare i conti con l’infortunio alla caviglia di Leandro Bolmaro MVP della Supercoppa Italiana vinta poche settimane fa.

TOP SCORER

Olimpia Milano: Mirotic e LeDay 15, Tonut 12

Sassari: Fobbs 24, Bendzius 14, Halilovic 13