Basket, Virtus Bologna passeggia con Pistoia. Rimonta vincente di Reggio Emilia a Cremona

Ultime due partite della seconda giornata del campionato di Serie A di pallacanestro. Nel posticipo serale la Virtus Segafredo Bologna ottiene il secondo successo stagionale, superando senza troppi problemi l’Estra Pistoia con il punteggio di 84-68.

Match immediatamente indirizzato per il roster di Luca Banchi, che prende già il largo dopo sette minuti: il 23-9 dell’avvio intontisce i toscani, che si riescono a portare al massimo sul -8 durante il secondo parziale. 16 punti in 22 minuti per Isaia Cordinier, a cui si aggiungono i 12 di Belinelli e Tucker. Dall’altra parte ‘losing effort’ per Michael Forrest a quota 16.

Nel match delle 19.15, colpo esterno della Unahotels Reggio Emilia che ha la meglio sulla Vanoli Basket Cremona per 74-77. Match che pareva piano piano indirizzarsi verso i lombardi, che al 31′ avevano undici punti di vantaggio sul 61-50, ma gli ospiti non mollano e con un parziale di 13-2 firmato Cheatham e Barford rimettono in equilibrio la sfida.

L’inerzia è tutta dalla parte della Unahotels, che passa avanti con i canestri di Smith e Winston, poi sono i liberi di Smith a dare il +3 con Corey Davis, il migliore dei suoi con 23 punti, che fallisce l’occasione del secondo overtime. Jamar Smith trascina Reggio con 21 punti, partita a tutto tondo per Cassius Winston con 15 punti, 4 assist, 6 rimbalzi e 9 falli subiti, altro gran match di Mouhamed Faye da 14 e 9 rimbalzi.