Basket, Serie A: colpi esterni per Trapani e Cremona, Varese e Napoli sempre più in basso

Primi due anticipi della quarta giornata di Serie A di pallacanestro con due successi in trasferta. Trapani si prende a fatica un successo importante sul campo della Openjobmetis Varese, arresasi per 100-109 pagando nel finale anche l’assenza di Nico Mannion, fuori dai giochi per un problema fisico.

In assenza del play titolare, è Gabe Brown a prendersi sulle spalle i lombardi, segnando 20 punti senza errori al tiro nei primi 14 minuti (saranno 31 alla fine) e Varese tocca il 50-36 a metà primo quarto. Ma Trapani si rianima sulla spinta di Petrucelli (20) e Yeboah, e negli ultimi minuti sono Robinson e Galloway ha dare la spinta decisiva, con la Openjobmetis condannata al quarto ko in fila.

Nell’anticipo delle 19.30 è la Vanoli Cremona a schiodarsi da quota zero in classifica, battendo a domicilio il Napoli Basket, ancora senza Kevin Pangos e con un Hall in meno (fuori squadra), con il punteggio di 81-87. Eppure i campani avevano provato la fuga nel finale di terzo parziale, chiuso con un rassicurante +8 sul 65-57.

Poi entra in gioco Tajion Jones, una vera macchina da tre punti (29 con 8/11 complessivo dall’arco), che riavvicina i lombardi di un solo possesso con il pari poi firmato dalla tripla dell’ex Owens che mette i suoi in vantaggio con altri quattro punti per 72-79. Napoli ritrova fiducia nel finale con Copeland e Manning, ma poi Davis fa 2/2 dalla lunetta e Copeland si fa stoppare la tripla della speranza, appesantendo la crisi dei campani.