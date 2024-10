Basket, per Trento e Venezia impegni in trasferta nella quarta giornata di EuroCup

Doppio impegno in trasferta per le squadre italiane impegnate nella quarta giornata dell’EuroCup 2024-2025. Sarà un turno decisamente insidioso sia per la Dolomiti Energia Trento sia per la Umana Reyer Venezia, che affronteranno rispettivamente i turchi del Bahcesehir e gli spagnoli del Valencia. Serviranno davvero due grandi prestazioni per ritrovare la vittoria in campo europeo.

La prima a scendere in campo sarà la Dolomiti nella giornata di mercoledì. Palla a due alle ore 18.00 con Trento che sarà di scena ad Istanbul contro una formazione che le sta davanti in classifica con due vittorie in tre partite (Bc Wolves e Besiktas) e il solo ko di misura contro gli spagnoli di Gran Canaria. Trento è partita fortissima in campionato ed è in testa alla classifica a punteggio pieno, ma vuole essere protagonista anche in campo europeo, dove l’unico successo è arrivato contro i polacchi del Sopot.

Il Bahcesehir è guidato finora dal montenegrino Marko Simonovic, dodici punti di media, che cerca il rilancio dopo un’esperienza deludente in NBA con i Chicago Bulls. In squadra anche alcuni che sono passati dal campionato italiano come l’ex Virtus Bologna (non un gran ricordo) Jaleen Smith e l’ex Brescia Tai Odiase, tra i migliori marcatori della squadra.

Avrà bisogno di un’impresa la Reyer Venezia, che giocherà nel posticipo del giovedì sera contro il Valencia. Venezia, in grandissima crisi in questo avvio di stagione, con una sola vittoria in sei partite, ottenuta proprio in EuroCup contro i greci dell’Aris. In campionato sono arrivate tre sconfitte in altrettante giornate e anche nell’ultima in Coppa contro il Bourg è arrivato un ko molto netto.

Dall’altra parte c’è il Valencia, che guida il Gruppo B a punteggio pieno, con tre vittorie all’attivo. Gli spagnoli sono sicuramente tra i favoriti per la vittoria finale della competizione e stanno viaggiando ad oltre 96 punti di media in queste prime uscite. I migliori al momento sono Matthew Costello (oltre 15 punti di media) e l’ex Bologna Semi Ojeleye (14.3 punti). Alla Reyer servirà davvero la prestazione perfetta, ma una vittoria potrebbe segnare la svolta della sua stagione.