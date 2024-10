Basket: Nico Mannion resta a Varese, l’Olimpia Milano cambia piani con l’infortunio di Shields

Nico Mannion-Olimpia Milano, questo affare non s’ha da fare. La storia più chiacchierata degli ultimi giorni, con l’attuale stella di Varese avvicinata più e più volte dal club meneghino, attualmente è giunta a un punto morto. O almeno, questo è ciò che riporta La Prealpina.

In particolare, il problema dell’Olimpia è che c’è una questione legata all’infortunio di Shavon Shields, che parrebbe più serio di quanto inizialmente preventivato (sarà a riposo anche nel derby di Eurolega con la Virtus Bologna). A questo punto quel che si voleva spendere per Mannion dovrebbe essere spostato verso un’ala (e nel frattempo anche Bortolani, possibile “moneta di scambio”, a Milano in questa situazione può solo restare).

Del resto, anche la trattativa non era stata semplice tra Milano e l’Openjobmetis: l’ultimo rilancio era stato di 300.000 euro con rinnovo fino al 2026, mentre Luis Scola aveva posto sulla testa dell’ex Golden State Warriors un tetto di mezzo milione.

Al momento Mannion è al rientro da un piccolo infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime partite, e tornerà in campo contro Trieste. La sua stagione, nelle prime tre partite, è stata degna dei grandi realizzatori dell’epoca d’oro della Serie A: 26,3 punti, 5,7 assist a gara. E lungo la scorsa annata era rimasto sopra i 20 di media.