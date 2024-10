Basket, l’Olimpia Milano batte Brescia in Serie A. Trento piega Varese, Pistoia espugna Cremona

Si sono completate da poco le tre partite del pomeriggio per la terza giornata della Serie A di basket 2024, con Trapani e Scafati in campo da pochi minuti per il posticipo. Andiamo a riepilogare come sono andate le sfide già concluse.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-OPENJOBMETIS VARESE 106-100

La Dolomiti Energia Trentino rispetta il fattore campo battendo l’Openjobmetis Varese per 106-100 e rimane imbattuta al pari di Virtus Bologna e Trieste. Avvio favorevole agli ospiti (3-7), con Trento che ci mette un po’ ad entrare in partita pareggiando i conti poco dopo (16-16). Il match sale di tono, con gli ospiti che trovano il guizzo per riportarsi avanti alla prima sirena (25-27). Break di Varese nel secondo quarto (27-37), con l’Aquila che sembra faticare a contenere l’offensiva avversaria (40-51). Con Hands in stato di grazia (34 punti per lui alla fine) l’Openjobmetis conserva otto punti di vantaggio all’intervallo lungo (50-58). Nella ripresa i padroni di casa cercano di ristabilire l’equilibrio (66-71) e risalgono la china fino a mettere nuovamente il naso avanti (72-71), grazie ad un parziale aperto che porta gli uomini di coach Galbiati a +7 dopo 30’ di gioco (79-72). Nella frazione conclusiva l’Aquila trova un mini-allungo fino al +14 (96-82), ma Varese ritrova le energie per rifarsi sotto fino al -3 (101-98). Trento mantiene i nervi saldi nel finale e vince per 106-100, con i biancorossi ancora a secco di successi in questo Campionato.

TOP SCORER

Trento: Ford 24, Lamb 21, Cale 20

Varese: Hands 34, Mannion 16, Gray 14

EA7 EMPORIO ARMANI MILANI-GERMANI BRESCIA 88-85

Terza vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano tra Serie A ed Eurolega, con i meneghini che battono al Forum la Germani Brescia dell’ex Beppe Poeta per 88-85. Ospiti che mettono subito pressione (2-7), con Milano che deve incrementare subito l’intensità per evitare di farsi sorprendere dai bresciani chiudendo un primo quarto equilibrato da 27-24. Nella seconda frazione la Germani reagisce 30-34), ma l’Olimpia ribatte colpo su colpo e torna nuovamente avanti (45-40). Della Valle e Bilan reagiscono per Brescia, con gli ospiti che chiudono il primo tempo sotto di due sole lunghezze (47-45). Nel terzo parziale i campioni d’Italia aumentano i giri del proprio motore ed incrementano il vantaggio sfondando anche la doppia cifra (72-60), con la Leonessa che prova a rimanere in scia alla terza sirena (72-63). Nel quarto finale gli uomini di Poeta tentano il tutto per tutto e riescono a riportarsi anche a contatto (82-80), ma Milano non trema e manda a bersaglio i tiri decisivi per un 88-85 con cui può esultare il pubblico del Forum in vista della settimana del doppio turno di Eurolega.

TOP SCORER

Olimpia Milano: Dimitrijevic e Shields 15, LeDay 13

Brescia: Della Valle 19, Ivanovic 16, Ndour 15

VANOLI CREMONA-ESTRA PISTOIA 66-65

L’Estra Pistoia sorprende in casa la Vanoli Cremona per 65-66 e trova il secondo successo in questo Campionato. Primo quarto dal punteggio basso, con le due squadre che sbagliano diversi tiri complici anche le difese ben schierate (14-12). Nel secondo parziale i toscani innestano le marce alte e volano a +11 (20-31), con la Vanoli che accusa il colpo e cerca di non allontanarsi troppo nel punteggio prima di rientrare negli spogliatoi (25-33). Nella ripresa Pistoia riesce a conservare un buon margine sui lombardi che cercano in tutti i modi di avvicinarsi (35-43), ma i biancorossi ribattono colpo su colpo conservando quattro lunghezze di vantaggio all’ultima pausa breve del match (45-49). Nel quarto finale la Vanoli riesce a mettere il naso avanti (55-53), con l’Estra che non si scompone ed opera nuovamente il contro-sorpasso (63-64). In un finale al cardiopalma è Pistoia a spuntarla con un tiro sulla sirena per il 65-66 con cui espugna il PalaRadi.

TOP SCORER

Cremona: Davis 15, Nikolic 13, Owens 11

Pistoia: Rowman 22, Silins 15, Forrest 12