Basket, l’EA7 Emporio Armani Milano all’esame di greco in casa dell’Olympiacos

Terza giornata dell’Eurolega di basket e seconda trasferta per l’EA7 Emporio Armani Milano, che dopo il ko all’esordio in casa del Monaco sarà impegnato al Peace and Friendship Stadium del Pireo contro l’Olympiacos. Trasferta molto impegnativa, dunque, per i ragazzi di Ettore Messina, ancora alla ricerca dell’intesa perfetta.

Il coach meneghino dovrà ancora fare a meno di Josh Nebo sotto canestro, mentre restano in dubbio anche Leandro Bolmaro e Diego Flaccadori, out contro Parigi e ieri con Brescia. Straordinari, dunque, in cabina di regia per Nenad Dimitrijević, che dovrà alzare il suo livello rispetto alle ultime uscite. Tra i piccoli è chiamato a crescere anche Stefano Tonut, sottotono nelle ultime uscite, mentre Messina si affiderà ancora a Shavon Shields, decisivo contro Parigi.

Sotto canestro, invece, l’Olimpia si affiderà sull’ottimo momento di forma di Zach LeDay, così come su Nikola Mirotic, mentre Ousmane Diop vuole confermarsi importante nella rosa biancorossa, mentre serve un salto di qualità per David McCormack, sin qui non decisivo per Milano.

In casa Olympiacos, invece, da tenere d’occhio sono diversi giocatori. A partire da Sasha Vezenkov e Keenan Evans, entrambi ormai abituati a chiudere le partite di Eurolega in doppia cifra, mentre sottocanestro l’Olimpia dovrà limitare al massimo Moustapha Fall e Nikola Milutinov.