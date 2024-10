Basket: la Virtus Bologna spreca le chance di overtime e perde con lo Zalgiris Kaunas in Eurolega

Sconfitta che brucia e non poco per la Virtus Segafredo Bologna in Eurolega. La squadra di Luca Banchi resta l’unica a quota zero nella stagione 2024-2025 dopo il 68-71 odierno subito contro lo Zalgiris Kaunas e nonostante una gran rimonta e tre chance in 11 secondi di portare il match al supplementare. Non bastano i 16 punti di Will Clyburn all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno; per gli ospiti fondamentali i 15 di Dovydas Giedraitis e la grande capacità di avere qualcosa un po’ da tutti.

Dopo un minuto di nulla sblocca tutto Brazdeikis, che firma da solo lo 0-4 che fa partire il match. Cordinier e Clyburn rispondono per il 5-4, ma per le due squadre la questione realizzazione ha i suoi lati problematici. La prima ad avere una continuità è Bologna, con i punti di vantaggio che diventano anche cinque grazie a Tucker. Dal 15-10 a 2′ dalla prima sirena arriva con Giedraitis, Ulanovas, Francisco e qualche distrazione bianconera di troppo: 15-16.

A ripartire è colui che aveva finito: Francisco piazza la tripla del 15-19, ed è la continuazione di quello che alla fine si rivela essere un parziale di 0-15 fermato da Pajola, solo che ora i punti di ritardo sono 8. Birutis crea parecchi problemi sotto canestro, ma c’è una fiammata di Shengelia e Clyburn per il 24-27, e questo mantiene le V nere vicine per breve tempo. Poi, però, la coppia Ulanovas-Giedraitis semina di nuovo il caos ed è 30-44 dopo 20′.

Al ritorno sul parquet la Virtus finisce sotto anche di 15 punti (tripla di Ulanovas), ma non molla. Ilmerito è di Diouf e Pajola, abili su entrambi i lati del campo a far sì che all’Unipol Arena i tifosi di casa possano ancora sperare. Pian piano le lunghezze di ritardo diventano otto (41-49 di Belinelli), poi ancora quattro (4 liberi di Shengelia). Nuovo miniparziale Mitchell-Giedraitis e Zalgiris che scappa di nuovo, chiude il quarto Lekavicius con la tripla del 47-57 a 10′ dal termine.

Quello che accade quando si ricomincia, però, è l’equivalente di un assolo virtussino: dal 52-62 a 8’30” dalla fine parte un parziale che, nel giro di quattro minuti, fa sì che arrivi il vantaggio da parte della squadra di casa, e nonostante un tecnico chiamato a Banchi per proteste. Cordinier, Polonara, Diouf e Shengelia sono i protagonisti del recupero completato a 4’39” dal termine, poi, dal 64-62, comincia il vero punto a punto.

Smailagic mette un libero e due punti, Butkevicius fa un 2/2, ma a 2’04” dalla fine arriva un assurdo antisportivo a Cordinier per un tipo di gomitata che tutto è meno che, appunto, da antisportivo. Smailagic porta a 5 i punti di vantaggio dei lituani, Pajola non molla mai con la tripla e di lì in avanti il finale si rivela confuso con errori banali dalle due parti a ripetizioni. In un modo o nell’altro, sul 68-71 e con 17″5 da giocare Bologna ha ancora la palla dell’overtime. Anzi, per gentile omaggio di Mitchell ne ha tre: sbagliano Cordinier (due volte) e Belinelli e così la partita finisce nei 40′.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ZALGIRIS KAUNAS 68-71

BOLOGNA – Cordinier* 10, Belinelli 6, Pajola* 11, Clyburn* 16, Shengelia* 11, Hackett, Grazulis, Morgan, Polonara 4, Diouf* 5, Zizic, Tucker 5. All. Banchi

ZALGIRIS – Wallace ne, Francisco 11, Lekavicius 4, Brazdeikis* 6, Giedraitis* 15, Birutis 7, Smailagic 9, Mitchell 4, Dunston*, Butkevicius 2, Sirvydis* 3, Ulanovas* 10. All. Trinchieri