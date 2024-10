Basket, la Virtus Bologna ospita l’Efes Istanbul al debutto in Eurolega. Will Clyburn sfida subito il suo passato

Inizia la stagione di Eurolega per la Virtus Bologna! Domani sera alle ore 21:00 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) le V-nere infatti ospitano i turchi dell’Efes Istanbul nella prima giornata della regular season 2024-2025.

La Segafredo ha iniziato la nuova annata con una sconfitta in Supercoppa Italiana per mano dell’Olimpia Milano, con i bianconeri che hanno abdicato dopo tre successi consecutivi. In Europa però il discorso è diverso, con la Virtus che dopo essere rientrata nell’Olimpo del basket europeo lo scorso anno punta alla post-season come obiettivo dichiarato. Nella scorsa edizione le V-nere hanno tenuto un ruolino di marcia impressionante nel girone di andata rimanendo a lunghi tratti secondi dietro solo al Real Madrid, salvo poi scivolare in classifica nel ritorno ed acciuffando i play-in dove sono stati sconfitti dal Baskonia nella sfida che metteva in palio l’ultimo posto per i playoff.

L’ossatura della squadra è rimasta pressoché invariata rispetto a quella del 2023-2024, con Alessandro Pajola e Daniel Hackett in cabina di regia a dettare i ritmi in attacco ma alzando il muro in difesa dove è arrivato a dare man forte Rayjon Tucker con il suo atletismo insieme a Matt Morgan. Marco Belinelli proverà a mantenere un rendimento elevato nonostante i 38 anni, ma l’innesto che la Virtus ha inserito per provare l’assalto all’Eurolega è quello di Will Clyburn che si ritrova fronte il suo recente passato avendo vestito la canotta dell’Efes per alcune stagioni vincendo anche due volte l’Eurolega.

L’Anadolu Efes Istanbul sta cercando di ritornare ai fasti di pochi anni fa quando guardava tutti dall’alto verso il basso forte dei due titoli consecutivi sotto la guida di Ergin Ataman (fresco campione con il Panathinaikos Atene). La panchina è affidata a coach Tomislav Mijatovic, con le chiavi del gioco in mano ancora al ‘folletto’ americano di passaporto turco Shane Larkin supportato dall’americano naturalizzato italiano Darius Thompson in grado di portare punti pesanti da qualsiasi posizione del campo. Elijah Bryant e Rodrigue Beaubois sono pronti a dare supporto, con Justus Hollatz ed il neo-acquisto Dogus Ozdemirogulu che possono dare il cambio nelle rotazioni. La dirigenza turca ha pescato dalla NBA un tandem interessante composto da Jordan Nwora e da Stanley Johnson, mentre sotto le plance Derek Willis – ex Brindisi e Venezia – si alternerà con un altro centro di peso del calibro di Vincent Poirier arrivato in estate dal Real Madrid con il quale ha trionfato in Eurolega nel 2023. Per la compagine della città in riva al Bosforo già un trofeo messo in bacheca in questa stagione con il trionfo nella Coppa del Presidente (simile alla nostra Supercoppa Italiana) dove ha battuto gli acerrimi rivali e cugini del Fenerbahce per 82-83.