Basket, la Virtus Bologna cade in terra francese. Sconfitta amara nel finale contro l’Asvel

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna in Eurolega. La squadra di Banchi non riesce a sbloccarsi in campo europeo, perdendo sul campo dell’Asvel Villeurbanne per 87-85 al termine di una partita dal finale concitato. La Virtus era riuscita a rimontare dopo un inizio scintillante dei francesi, arrivando a giocarsi la vittoria negli ultimi possessi. Purtroppo Bologna ha mancato più volte l’occasione, con la Virtus che ha affidato l’ultimo pallone ad un eccellente Isaia Cordinier fino a quel momento (23 punti), ma con il francese stoppato poi da Sako.

Alla Virtus non sono bastati i 15 punti di Momo Diouf, che ha piazzato il suo career high in Eurolega. In doppia cifra anche Alessandro Pajola (11), anche se il suo quinto fallo ha fatto malissimo a Bologna. Per l’Asvel l’eroe della serata è Neal Sako con 19 punti e 11 rimbalzi, ma il sempre eterno Nando De Colo firma 16 punti, con anche un Theo Maledon da 17 punti.

Buon avvio della Virtus con l’energia di Clyburn e soprattutto Cordinier (3-5). L’Asvel comincia il festival delle triple ma è ancora il francese della Virtus a replicare per il -1 di Bologna (14-13). I padroni di casa, però, continuano a bruciare la retina con ogni conclusione dall’angolo e arrivano sulla doppia cifra di vantaggio (23-13). Un primo quarto semplicemente incredibile da parte dell’Asvel, che chiude addirittura con 7/7 da tre punti, con l’ultima tripla di De Colo per il 38-27 alla prima sirena.

Subito l’alley oop sull’asse De Colo-Lauvergne, ma finalmente la Virtus reagisce e arriva sul -8 con l’ottimo impatto di Momo Diouf e con la tripla di Morgan (42-34). I francesi tornano nuovamente sul +13 (48-35) grazie a quattro punti consecutivi di Maledon. Bologna, però, riesce ad avere ancora una reazione e tornare sul -8 con Zizic. Si continua punto su punto e all’intervallo l’Asvel è in vantaggio per 57-49.

Si riprende dalla pausa lunga e l’Asvel tocca ancora il +13 (62-49). Dal 68-55 per i francesi, però, si apre un clamoroso parziale di 13-0 della Virtus, trascinata da un clamoroso Momo Diouf, che raggiunge anche la doppia cifra. La tripla di Pajola pareggia i conti, ma l’Asvel trova un contro parziale di 5-0 con Harrison e Jackson. L’ultima firma, però, è di Marco Belinelli, che segna i primi suoi due punti proprio in questo finale di quarto (73-70).

Ancora un eccellente Diouf e poi Morgan firmano il pari per la Virtus (74-74). La partita si accende ulteriormente ed è il momento anche dei campioni come Marco Belinelli che trova il pareggio con la sua prima tripla (79-79). E’ un continuo botta e risposta, con prima il sottomano di De Colo e poi la schiacciata di Polonara per l’ennesimo pari a due minuti e mezzo (83-83). Sako mette un solo libero, ma Shengelia sbaglia dall’altra parte. Maledon finisce in lunetta, ma anche lui fa solo 1/2 (87-85). C’è ancora speranza per la Virtus, ma quest’ultima si infrange sull’azione di Cordinier, che viene stoppato da Sako.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

LDLC ASVEL VILLEURBANNE – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 87-85 (38-27, 19-22, 16-21, 14-15)

Asvel: Harrison 13, Schofield 9, Kahudi, Maledon 17, Lauvergne 2, Jackson 2, De Colo 16, Sako 19, Lighty 5, Ndiaye 3, Black 1

Bologna: Cordinier 23, Belinelli 6, Pajola 11, Clyburn 9, Shengelia 9, Hackett, Grazulis, Morgan 6, Polonara 2, Diouf 15, Zizic 4, Tucker