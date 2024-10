Basket, la Reyer Venezia ospita il Bourge-en-Bresse in EuroCup. Trento sfida il Buducnost Podgorica

Doppio impegno casalingo per l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino nella terza giornata dell’EuroCup di basket 2024 tra domani 8 e mercoledì 9 ottobre, con la seconda competizione più importante per club a livello continentale che continua la sua regular season.

Gli oro-granata attendono domani sera alle ore 20:00 al Taliercio di Mestre i francesi del JL Bourge-en-Bresse, con l’Umana chiamata al pronto riscatto dopo il ko rimediato la settimana scorsa in Slovenia contro il Cedevita Lubiana (87-82). Coach Spahijia punterà nuovamente sui suoi uomini migliori ovvero Tyler Ennis (17.5 punti di media in due partite per l’ex Napoli) e Kyle Witjer, autore di 14 punti nell’unico match disputato in stagione al di fuori dei confini nazionali. Pitturato tenuto sotto osservazione da Mfiondu Kabengele (13.5 punti e 11 rimbalzi per lui finora), con Jordan Parks ed Aamar Simms pronti a colpire dal pitturato.

L’avversario dei lagunari non sarà dei più semplici perché il JL Bourge-en-Bresse conosce molto bene l’EuroCup, avendola sfiorata lo scorso anno quando venne sconfitta in finale dai connazionali del Paris (che si sono garantiti poi l’accesso all’Eurolega in questa stagione). Chiavi del gioco affidate al playmaker Hugo Benitez, con il backcourt completato dal tandem Castaneda-Salash. Kevin Kokila e Jordan Usher controllano i rimbalzi, con Adrian Nelson e Mehdy Ngoguama pronti a subentrare dalla panchina per dare il cambio ai compagni. Da tenere sotto stretta considerazione anche il giovane esterno classe 2006 Leon Sifferlin, con la squadra transalpina attualmente quarta in classifica con un record di 2-1.

Impegno non semplice invece per la Dolomiti Energia Trentino che attende in casa i montenegrini del Buducnost Podgorica mercoledì sera (alle ore 20:00). La squadra di coach Paolo Galbati si presenta alla sfida fortificata dal successo per 84-78 ottenuto contro il Trefl Sopot che ha dato sicuramente fiducia ai bianconeri. Jordan Ford ed Anthony Lamb saranno chiamati ancora una volta a guidare l’attacco dell’Aquila con Sailou Niang che cercherà di mostrare il fisico contro i pari-ruolo avversari ben coadiuvato da Selom Mawugbe.

Il Buducnost cerca riscatto dopo il ko di una settimana fa contro Gran Canaria (86-89, con gli spagnoli che avevano battuto proprio Trento all’esordio stagionale). Fari puntati sulla coppia composta da Yogi Ferrell e Rasheed Sulaimon, con Andrijia Stankovic giocatore a tutto tondo efficace su entrambi i lati del campo. coach Andrej Zakelj inserirà nelle sue rotazioni anche due giocatori del calibro di Udoka Azbuike e Nikola Tanaskovic, al pari di Mateo Dreznjak e Fletcher Magee. Sul fronte giovani attenzione a Dordije Jovanovic e al centro Aleksa Ilic, che cercheranno il loro spazio nel corso della partita. In campionato Podgorica attualmente al primo posto con tre vittorie in altrettante partite disputate come Partizan Belgrado e Mega MIS.