Basket, la Reyer Venezia crolla nell’ultimo quarto con il Cluj. Sconfitta dolorosa in EuroCup

Dopo trenta minuti in pieno controllo, la Reyer Venezia crolla incredibilmente nell’ultimo quarto nella sesta giornata di EuroCup, perdendo in casa dei rumeni del Cluj-Napoca per 86-78. Un incubo gli ultimi dieci minuti per la squadra di Spahija, con i padroni di casa che piazzano un parziale di 30-11, ribaltando completamente la sfida con un finale perfetto. Per il Cluj è le terza vittoria consecutiva, mentre Venezia manca sicuramente un’occasione per salire in classifica.

A Venezia non bastano gli 11 punti di Juan Fernandez ed in doppia cifra chiudono anche Rodney McGruder e Davide Moretti (10). Per il Cluj il grande protagonista è Karel Guzman, che ha messo a referto 15 punti, risultando decisivo soprattutto nel finale di partita. Il miglior marcatore è Adam Mokoka con 16 punti ed importanti per i rumeni anche i 14 punti di Zach Hankins.

Dopo un buon avvio di Venezia (6-2), il Cluj piazza un parziale di 10-0 firmato da Simpson ed Hervey. La reazione della Reyer è firmata dalle triple di Wheatle e Wiltjer per il nuovo vantaggio ospite (14-12). Il primo quarto si chiude nel segno di Amedeo Tessitori (nove punti alla prima sirena) con Venezia in vantaggio per 24-20. Si prosegue punto a punto anche ad inizio secondo quarto, con Guzman che firma il pari (28-28). Le triple di Casarin e Simms costruiscono l’allungo (33-40), ma il Cluj rientra ancora prima delle triple di Fernandez che danno il +7 a Venezia all’intervallo (46-39).

Al rientro dalla pausa lunga Simms porta il vantaggio sulla doppia cifra (51-41). Un’ottima Reyer tocca anche il +14 con Wheatle, poi il tecnico del Cluj viene espulso per due tecnici consecutivi e si accende improvvisamente l’atmosfera. McGruder, però, firma anche il +15 e Venezia si presenta negli ultimi dieci minuti avanti 67-56. La squadra di Spahija sembra essere in controllo quando Moretti segna il +12, ma improvvisamente arriva la rimonta dei padroni di casa con il canestro di Mokoka del -4 (72-68). Guzman pareggia e poi addirittura sorpassa sul 76-75. Si entra nell’ultimo minuti e il Cluj scappa sul +3 dopo anche un tecnico fischiato a Tessitori. Parks manca la tripla del pareggio, mentre Guzman segna dall’arco e chiude i conti. Finisce 86-78 per i rumeni.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

U-BT CLUJ NAPOCA – UMANA REYER VENEZIA 86-78 (20-24, 19-22, 17-21, 30-11)

Cluj: Guzman 15, Hervey 3, Somacescu, Simpson 11, Mejeris 6, Salin 9, Hankins 14, Seeley 4, Cepoy, Stephens 8, Maciuca, Mokoka 16

Venezia: Tessitori 9, McGruder 10, Lever, Casarin 3, Fernandez 11, Moretti 10, Kabengele 8, Parks 6, Wheatle 7, Simms 9, Wiltjer 5