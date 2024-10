Basket, la Dinamo Sassari soffre ma piega i polacchi dell’Anwil Wloclawek in FIBA Europe Cup

Secondo successo stagionale in FIBA Europe Cup per la Dinamo Sassari, che al PalaSerradimigni piega a resistenza dei polacchi dell’Anwil Wloclawek per 69-66 in un match rimasto sul filo dell’equilibrio per tutti i 40′. Eimantas Benzdius e Justin Bibbins contribuiscono con 13 punti equamente divisi, insieme ai 12 di Michael Sokolowski e ai 7 di Alessandro Cappelletti – top scorer per gli ospiti Luke Nelson con 17 punti, con 13 punti messi a referto da Luke Petrasek.

La Dinamo esce benissimo dai blocchi (5-1), con Fobbs e Bendzius che confezionano il +6 (9-3). Ogengangenda e Michalak riportano l’Anwil a contatto (11-10), con Luke Nelson che firma la tripla del sorpasso (15-16). Ci pensa Alessandro Cappelletti a riportare Sassari avanti (18-17), con il piazzato di Bendzius e la penetraizone di Petrasek che fissano il punteggio sul 22-22 alla prima sirena.

Nel secondo quarto il Banco di Sardegna trova ancora il +3 con la bomba di Benzius (27-24), con gli ospiti che mettono la freccia poco dopo (27-28). Fobbs e Bibbins ristabiliscono il vantaggio sardo (32-30), con il numero 1 biancoblu perfetto dall’arco (36-32). Petrasek risponde con la stessa moneta (36-35), con Bibbins che fa 2/2 dalla lunetta (38-35). Due liberi di Nelson ed un canestro da due di Sulima consentono all’Anwil di andare all’intervallo lungo sopra di una sola lunghezza (38-39).

Michal Sokolowski inaugura le marcature della ripresa bruciando la retina dalla lunga distanza: esplode il PalaSerradimigni, +2 Sassari (41-39). Funderburk ristabilisce la parità (41-41), ma Bendzius emula il compagno da tre (44-41). Luke Nelson tiene in scia gli ospiti (49-46), con Alessandro Cappelletti e Mattia Udom che riportano la Dinamo a +5 (55-50). Petrasek scuote i compagni dalla lunetta (55-52), ma l’asse tutto italiano Cappelletti-Udom porta Sassari a +7 dopo 30’ di gioco (59-52).

Michalak ha un sussulto per il Wloclawek (59-54), con Brian Fobbs che respinge subito l’assalto dall’arco (62-54). Ongenangenda inchioda la schiacciata (62-56), con Halilovic che ristabilisce il +8 Sassari a -4’01” dalla sirena finale. Gruszewski batte un colpo dall’arco (64-59), ma Sokolowski ribatte prontamente per il Banco di Sardegna (67-59). I polacchi non ci stanno e si rifanno sotto (67-63), con Halilovic che fa 1/2 a cronometro fermo per il +5 Dinamo (68-63). 1/2 anche per Bibbins (69-64), con la schiacciata di PEtrasek che mette il sigillo finale sul 69-66 con cui Sassari rispetta il fattore campo e trova la seconda vittoria stagionale nel girone D della FIBA Europe Cup.