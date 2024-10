Basket, la Dinamo Sassari batte a domicilio lo SPorting CP Lisbona in FIBA Europe Cup. 14 punti di Sokolowski e 11 di Bibbins

Esordio positivo per la Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup, con i sardi che espugnano Lisbona battendo lo Sporting CP per 69-82 nella prima giornata del girone D in un match condotto dall’inzio alla fine senza mai concedere agli avversari di rientrare in partita. 14 punti di Michal Sokolowski ed 11 di Justin Bibbins tra le fila dei sassaresi, con 9 punti di Eimantas Benzdius ed 8 di un efficace Alessandro Cappelletti. Per i padroni di casa, invece, 15 punti equamente divisi tra Andre Cruz (con 6 rimbalzi e 5 assist) e Nicholas Ward.

Ottimo avvio del Banco di Sardegna (2-9), con Justin Bibbins che spara la tripla del +10 (2-12). Lo Sporting non riesce ad entrare nel match, con Kenneth Funderburck che prova a suonare la carica dall’arco (8-16). La Dinamo risponde subito e torna sopra la doppia cifra di vantaggio con Tambone dalla lunetta e Sokolowski dal pitturato (10-22), con Brian Fobbs che chiude addirittura un gioco da quattro punti per il +14 (14-28). I portoghesi non accusano nettamente il colpo, con due liberi di Alessandro Cappelletti ed un piazzato di Mattia Udom che valgono il 14-32 alla prima sirena.

Nel secondo quarto Sassari non alza il piede dall’acceleratore ed incrementa il margine con la bomba di Giovanni Veronesi (15-35), replicato subito dall’uno-due di Hallman e Silva per scuotere lo Sporting (21-35). L’inerzia del match passa subito dalla parte dei portoghesi, che a suon di canestri pesanti accorciano lo svantaggio fino al -5 con un break di 14-0 (29-35). Ci pensano Halilovic e Cappelletti ad interrompere l’emorragia per i sardi (29-39), con Veronesi e Bendzius che riportano Sassari a +14 (32-46). 3/3 per Sergio Silva a cronometro fermo e time-out Markovic (37-48), con Johnson che appoggia per il 39-48 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Dinamo torna a mettere più di dieci lunghezze di margine sugli avversari grazie a Bibbins e Renfro (44-57), con Matteo Tambone e Michal Sokolowski che aggiornano costantemente le percentuali realizzative per il +20 (46-66). Nicholas Ward è l’unico dei suoi a non volersi arrendere (50-69), con Sokolowski che inchioda per il +21 e costringe coach Magalhães a chiamare subito time-out a 3’ dalla terza sirena. Una virata di Andre Cruz e due punti di Mattia Udom dal pitturato fissano il punteggio sul 52-75 dopo 30’ di gioco.

Andre Cruz cerca di dare una scossa ai compagni con due canestri in fila (56-75) che non piacciono a coach Markovic: time-out Sassari, con Alessandro Cappelletti che deposita in fondo alla retina per il +21 (56-77). Con la vittoria oramai in cassaforte, la Dinamo può permettersi di giocare con il cronometro mentre lo Sporting cerca di rendere meno pesante il passivo di fronte al pubblico di casa. Luca Vincini fa 1/2 a cronometro fermo (65-80), con i liberi di Cappelletti e Razaque che valgono il 69-82 con cui la Dinamo batte lo Sporting CP Lisbona nella prima giornata della FIBA Europe Cup 2024!