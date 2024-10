Basket, la Bertram Tortona debutta in Champions League con una vittoria interna contro i tedeschi del Chemnitz

La Bertram Derthona Tortona non fallisce al debutto in Basketball Champions League! I piemontesi non tremano in casa contro i tedeschi del Chemnitz vincendo per 85-81 nella prima partita del girone G, toccando anche il vantaggio in doppia cifra nel terzo quarto e riuscendo a contenere la reazione ospite nei minuti conclusivi. 22 punti di uno scatenato Tommy Kuhse e la doppia doppia sfiorata da Arturs Strautins con 16 punti e 9 rimbalzi, mentre Ismael Kamagate mette a referto 14 punti – 19 punti per Oliver Nkmhaoua top scorer del Chemnitz, ma non sono bastati per espugnare l’impianto piemontese.

Buon avvio dei padroni di casa (7-2), con gli ospiti che prendono le misure e pareggiano prontamente i conti con Johnson (9-9). Due triple in fila Kuhse riportano Tortona a +5 (16-11), con Tischer che accorcia per il Chemnitz (16-13). 2/2 di Tischler ai liberi per il -5 (20-15), con i liberi di Davide Denegri ed il piazzato di Landsdowne che chiudono il primo quarto sul punteggio di 22-17.

Nel secondo parziale il Chemnitz alza i giri del proprio motore dopo il canestro di Kyle Weems, con un break di 7-0 che gli consente di mettere la freccia (24-27). Paul Biligha va fin in fondo per scuotere Tortona (26-27), ma Nkmahoua riporta i tedeschi a +6 (26-32). La Bertram non si perde d’animo e torna a mordere le caviglie agli avversari con Kamagate e Vital (35-36), con l’ex Olimpia Milano che si scatena per il nuovo vantaggio Tortona (41-38). Kuhne da due e la schiacciata di Nkamahoua valgono il 47-42 con Tortona si ritrova davanti all’intervallo lungo.

Strautins apre le marcature della ripresa (49-42), con Chemnitz che non molla e rimane in scia ai piemontesi (49-46). Kuhse e Kamagate danno ossigeno alla Bertram (53-48), con Nicolas Tischler che non ci sta ed inchioda in schiacciata (55-52). Ci pensa Luca Severini a bruciare la retina dall’arco per il +6 (58-52) a metà parziale. Sale in cattedra anche Christian Vital con quattro punti in fila per il +9 (63-54), con Tommaso Baldasso che dà il vantaggio in doppia cifra alla squadra di casa (66-56). Due liberi di Leonardo Candi ed un piazzato di Williams Christmas fissano il punteggio sul 68-60 all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo il Chemnitz tenta il tutto per tutto, riuscendo a colmare parzialmente il gap trascinata da Oliver Nkamhoua e DeAndre Landsdowne: -5 e time-out immediato chiamato da Walter De Raffaele (74-69), con l’allenatore toscano che tocca le corde giuste dei suoi ragazzi che reagiscono con un break di 5-0 (79-69). 1/2 per Jaron Johnson in lunetta (81-72), con Christian Vital che fa esplodere il PalaFerraris da tre (84-72). Jonas Richter non si arrende e si mette in proprio per il -7 (85-77), con Jeff Garrett che spara la tripla del -5 (85-80) per mantenere vive le speranze del Chemnitz. Due liberi di Tommy Kuhse mettono la parola fine sul 87-81 con cui la Bertram Tortona esulta per la vittoria al debutto in questa Basketball Champions League!