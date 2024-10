Basket, Venezia dura un quarto, poi domina il Bourg-en-Bresse in EuroCup

Si è conclusa al Taliercio di Venezia la sfida valevole per la terza giornata di EuroCup 2024/25 e in campo sono scese l’Umana Reyer Venezia e il Cosea JL Bourg-en-Bresse. Il team francese si presentava all’appuntamento forte del titolo di vicecampione in carica e di due vittorie su due all’esordio, mentre i veneti erano reduci dal ko contro il Cedevita Olimpija Ljubljana, dopo l’esordio vincente in casa con l’Aris Midea Thessaloniki. Ecco come è andata.

Dopo un avvio equilibrato, il primo tentativo di strappo arriva dai padroni di casa, che con Simms e Kabengele vanno sul +5. A 3’30” dalla fine una tripla di Moretti vale il +6 per Venezia, ma nell’ultima parte del primo quarto si blocca l’attacco veneto, mentre il Bourg-en-Bresse alza il ritmo e si va al primo stop sul 17-17.

Continua l’ottimo momento dei francesi a inizio secondo quarto, che va sul +5 subito. Fatica troppo, ora, Venezia per tenere il ritmo degli ospiti e due triple valgono il +9 che spacca la partita. Prova Moretti, prima dalla lunetta e poi al tiro, a tenere la Reyer vicino agli ospiti, ma è ancora da oltre l’arco che il Bourg-en-Bresse colpisce e il primo tempo si chiude con Venezia che deve inseguire sul 36-44.

A inizio ripresa tocca la doppia cifra di vantaggio la formazione francese e Venezia soffre e non riesce a ricucire lo strappo. Anzi, il Bourg-de-Bresse allunga ancora sul +15, con Kevin Kokila e Xavier Castaneda che si infilano nella difesa veneta. Non trova contromosse la squadra di Neven Spahija e così il terzo quarto è quello che chiude il discorso con i francesi che vanno all’ultimo stop avanti 53-76.

Così per il Bourg-en-Bresse la terza vittoria consecutiva è lontana solo 10 minuti, che i francesi controllano, mentre per Venezia arriva il secondo ko consecutivo. Alla fine i francesi si impongono 66-88, mentre per i veneti non basta avere il top scorer di serata, cioè Kabengele con 19 punti, seguito tra i lagunari da Simms con 16 e Moretti con 13. Per Bourg-en-Bresse, invece, ci sono i 15 punti di Kokila e i 10 di Castaneda e Pansa.