Basket, i migliori italiani della seconda giornata di Serie A: Della Valle trascina Brescia, Mannion uomo solo al comando a Varese

Seconda giornata di campionato di pallacanestro che va in archivio. Ma quali sono stati i migliori italiani di questo weekend? Vediamo insieme quali sono le migliori prestazioni dei giocatori tinti d’azzurro.

SERIE A BASKET, I MIGLIORI ITALIANI DELLA SECONDA GIORNATA

Marco Belinelli: intramontabile. La guardia di San Giovanni in Persiceto mette il suo mattoncino nel buon successo della Virtus Segafredo Bologna su Pistoia con 12 punti e un solido 2/4 da tre punti. Nonostante sia ormai nell’inverno della sua carriera rimane comunque un giocatore d’élite.

John Petrucelli: importantissimo nella prima vittoria stagionale di Trapani in casa di Treviso. L’esterno ex Brescia è il miglior marcatore della partita con 18 punti in 31 minuti, nonostante il 2/7 dall’arco dei 6’75. Ci aggiunge 5 rimbalzi, 3 assist e 4 recuperi per un roboante 27 di valutazione che lo rendono l’MVP della partita.

Nico Mannion: un uomo solo al comando in casa Varese: il play dela Nazionale fa di tutto e di più per regalare il primo successo alla Openjobmetis, chiudendo con 32 punti, 7 assist e 4 rimbalzi chiudendo con 38 di valutazione. Ma i lombardi rimangono ancora al palo in classifica…

Leonardo Totè: altro losing effort come quello di Mannion. Napoli incassa la seconda sconfitta in fila nonostante il suo lungo chiuda con 18 punti con il 70% al tiro e 6 rimbalzi con un buon 19 di valutazione. Dall’altra parte però Markel Brown da veramente pentole e coperchi.

Amedeo Della Valle: una prestazione degna delle sue qualità offensive. Brescia si prende lo scalpo di Scaffati con i 23 punti del proprio esterno con 3/6 da tre punti, a cui aggiunge anche 5 assist. La squadra lombarda rimane comunque la sua isola felice.