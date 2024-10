Basket femminile: super Reyer Venezia, batte l’Uni Gyor e si qualifica per la seconda fase di Eurolega

Terza vittoria per la Reyer Venezia in Eurolega femminile. La squadra allenata da Andrea Mazzon ha ragione, nella prima partita del ritorno del girone D, dell’Uni Gyor per 82-68 e si rimette sullo stesso piano di Valencia, rispetto alla quale ha però il vantaggio dello scontro diretto vinto al Taliercio a parità di record 3-1. E sarà proprio questo, alla Fonteta, lo scontro che più caratterizzerà il post-sosta Nazionali. Intanto, però, questo successo significa già qualificazione per la seconda fase. Gran partita sia di Awak Kuier che di Kamiah Smalls (17 e 16 punti rispettivamente), ma solidissima anche Matilde Villa: 10, 4 rimbalzi, 6 assist e 4 palle recuperate. Dall’altra parte 14 di Debora Dubei e 13 di Virag Kiss.

Partenza a spron battuto per entrambe le squadre, che non vogliono saperne di smettere di segnare (percentuali altissime, 9/14 Reyer e 9/19 Gyor). Da una parte funziona benissimo il trio Kuier-Pan-Smalls, dall’altra gran performance di Garbin che tiene subito a galla le magiare. Ci prova Dubei con il +3 ospite (14-17), ma entra in scena la second unit veneziana e con Fassina, Santucci e Miccoli arriva il 26-25 a fine primo quarto.

La coppia Fassina-Miccoli è la protagonista di inizio secondo periodo, con le due che lanciano poi Smalls verso quello che è il 36-31. Ci riprova anche la coppia Kiss-Garbin a farsi viva, e il tentativo tiene Gyor molto molto vicina, ma la Reyer è sempre pronta a rispondere. E, proprio a fine periodo, trova da Stankovic un paio di iniziative importanti che valgono il 42-39 all’intervallo.

Alla ripresa del gioco Kiss è aiutata da Wentzel e Dombai per mandare Gyor alla parità a quota 45, ma ci si rimette la coppia Kuier-Smalls a non consentire alle ungheresi di andare avanti, trovando sempre iniziative ottime per far sorridere i tifosi giunti in laguna. Fiammata anche di Matilde Villa prima dei liberi reciproci di Berkani e Dombai che mandano le squadre agli ultimi 10′ sul 59-55.

L’affondo di Venezia arriva proprio nell’ultimo periodo. Pan da tre, Smalls con il gioco da tre punti, i due liberi di Villa ed è 67-56 con poco meno di 8′ da giocare. Rincara la dose Kuier, che si mette a fare tutto sia in attacco che in difesa. Gyor costringe Mazzon al timeout con due triple di Kiss e Wentzel, ed è la scelta giusta perché al ritorno in campo sono Pan, Villa e Cubaj a chiudere ogni discorso a favore della Reyer.

UMANA REYER VENEZIA-UNI GYOR 82-68

VENEZIA – Logoh, Berkani 5, Smalls* 16, Villa* 10, Nicolodi ne, Pan* 9, Stankovic* 4, Cubaj 6, Miccoli 5, Fassina 8, Santucci 2, Kuier* 17. All. Mazzon

GYOR – Kiss* 13, Dubei* 14, Meszaros ne, Ruff-Nagy ne, Angyal 5, Dombai* 9, Garbin* 9, Wentzel* 7, Goree 6, Telenga 3. All. Cziczas