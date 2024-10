Basket femminile: Schio corsara a Salamanca, vittoria d’autorità con show di Laksa in Eurolega

Non è ancora qualificazione matematica, ma il Famila Schio fa un enorme passo in avanti guadagnandosi la testa solitaria del girone A di Eurolega 2024-2025. Battuto anche a Salamanca il Perfumerias Avenida, stavolta per 69-79, ed è il modo migliore per festeggiare il ritorno nei ranghi di Dorka Juhasz dalla WNBA. Micidiale, è il caso di dirlo, Kitija Laksa, con 4/6 da due, 4/6 da tre, 24 punti e un’infallibilità assoluta nell’ultimo quarto. 16 i punti di Janelle Salaun, 14 quelli di Costanza Verona che aggiunge 5 assist; 10-6-6 per Jasmine Keys. Dall’altra parte 14 a testa per Arica Carter e Mariella Fasoula.

Pronti via e la coppia Keys-Andrè colpisce subito per lo 0-4 iniziale. Non che Salamanca sia da meno, visto che soprattutto Carrion replica alle iniziative di Laksa e Verona, ma col tempo a trovare la via dell’allungo, quando si scende a 3′ dalla fine del primo quarto, è Salaun con un po’ d’aiuto di Juhasz, tornata dalla lunga stagione WNBA. Schio arriva fino al 14-21, poi Carter, Dominguez e Fasoula riducono le distanze fino al 21-25 dopo 10′.

Nel secondo periodo Jankovic e Fasoula completano il recupero, solo per ritrovarsi Laksa che a suon di liberi tiene avanti il Famila. La difesa scledense inizia a stringersi, in attacco le ospiti rimangono costanti con Juhasz e Salaun e salgono sul +6. Nuovo tentativo di rientro del Perfumerias, con Jankovic e Guirantes, e altra respinta di Verona alle pretese anche della sua ex compagna. Con lei è Salaun a metterci il carico, poi arriva anche la tripla sulla sirena di Laksa che vale il 35-45 all’intervallo.

Verona ritorna in campo dando il massimo vantaggio a Schio (35-47), poi i due attacchi diventano particolarmente stagnanti se non si tratta della lunetta di Salamanca (quattro liberi di Martin Carrion, due di Gil). A tornare a segnare dal campo è Fasoula per il 43-47, ed è ancora lei, insieme a Carter, a ridurre ulteriormente il divario a due punti e, non molto più tardi, a firmare il sorpasso sul 50-49 su un Famila che fa fatica enorme nella metà campo offensiva. Sono però due liberi di Salaun a dare alle ospiti il 50-51 con cui va ad aprirsi l’ultimo quarto.

C’è tanto equilibrio anche nei primi minuti del periodo decisivo, con Carter e Jankovic che rispondono a Verona e Laksa. Anche Salaun cerca di dare la scossa da tre, ma risponde Cornelius e ancora Jankovic firma il +2 casalingo. Ancora Keys e Carter colpiscono dall’arco, poi inizia il Laksa show con due triple in fila. Andrè segue la carica suonata dalla lettone, Verona firma il +8 a 2’12” dalla fine, e quando Fasoula prova a riaccendere un filo di speranza per Salamanca ancora Laksa glielo porta via con un altro, decisivo tiro da tre. Rincara la dose Keys, finisce 69-79 ed è un’altra testimonianza di come questo Famila abbia i numeri per fare molto bene.

PERFUMERIAS AVENIDA-BERETTA FAMILA SCHIO 69-79

SALAMANCA – Cornelius 3, Kone* 4, Dominguez 3, Martin Carrion* 9, Jankovic 7, Vilaro*, Herbert-Harrigan 2, Guirantes* 9, Carter 14, Gil* 4, Fasoula 14. All. Montañana

SCHIO – Juhasz 7, Bestagno, Sottana, Zanardi, Verona* 14, Panzera, Salaun* 16, Crippa, Andrè* 6, Hruscakova 2, Keys* 10, Laksa* 24. All. Dikaioulakos