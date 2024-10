Basket femminile, Sassari e Sesto San Giovanni vincono nei posticipi della 2a giornata

Dopo i tre anticipi di ieri con le vittorie di Campobasso, Schio e Venezia, oggi si è completata la seconda giornata della Serie A1 con i successi di Sassari e Sesto San Giovanni. La Dinamo ha dominato in casa contro Faenza, imponendosi con un perentorio 92-65; mentre la formazione lombarda ha vinto di misura in casa di San Martino di Lupari per 62-60.

Una partita mai in discussione quella tra Sassari e Faenza, con il Banco di Sardegna che si è trovata già avanti di 16 punti alla prima sirena (27-11). Sassari allunga ulteriormente all’intervallo, mettendo in ghiaccio il successo. Sassari trascinata da Sparkle Sheanna Taylor, che ha messo a referto 34 punti e 8 rimbalzi; mentre per Faenza ci sono 16 punti per Anna Turel.

Finale emozionante e vibrante tra San Martino e Sesto San Giovanni. La tripla di Spreafico vale il +4 ad un minuto dalla fine, ma Simon accorcia con il gioco da tre punti. Ci sono vari errori, poi Conti fa solo 1/2 dalla lunetta, ma Del Pero sbaglia la tripla del sorpasso a nove secondi dalla fine. Per Sesto la migliore è Tinara Moore con 14 punti, mentre a San Martino di Lupari non bastano i 14 di Anne Simon.

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO 2^ GIORNATA SERIE A1 2024-2025

Derthona Basket – Campobasso 70-79 (giocata ieri)

Schio – Battipaglia 102-62 (giocata ieri)

Alpo Basket – Venezia 60-80 (giocata ieri)

Sassari – Faenza 92-65

San Martino di Lupari – Sesto San Giovanni 60-62

CLASSIFICA: Venezia, Schio, Campobasso 4; Sassari, Faenza, Sesto San Giovanni, Alpo 2; San Martino di Lupari*, Brescia*, Derthona, Battipaglia 0

*una partita in meno