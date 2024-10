Basket femminile, le migliori vogliono confermarsi nella seconda giornata di Serie A1

Seconda giornata del massimo campionato femminile di basket in programma questo weekend e sui parquet del Belpaese non sono previste supersfide. Ma questo non significa che le formazioni che puntano al titolo non abbiano davanti a sé sfide interessanti e rischiose.

La giornata inizia domani alle 18, quando Tortona ospita Campobasso in un match molto insidioso per le ospiti, che dopo il successo all’esordio vogliono bissare. Per Derthona, invece, esordio casalingo e chance per trovare i primi punti stagionali. Alle 19.30, invece, ci si sposta in Veneto dove la favoritissima Schio non può permettersi passi falsi contro un Battipaglia che sulla carta ha poche chance di mettere in difficoltà le padrone di casa.

Il sabato si conclude sempre in Veneto, questa volta ad Alpo, dove la formazione veronese ospita l’Umana Reyer Venezia, in un derby che vede le ospiti favorite d’obbligo. Per la neopromossa Alpo, però, la volontà di sorprendere Matilde Villa e compagne dopo la vittoria all’esordio nel massimo campionato.

Due le sfide domenica, invece. Si inizia alle 17.00 con Sassari-Faenza, match ricco di incognite, con le sarde chiamate al primo successo, mentre le ospiti vogliono confermare il buon inizio una settimana fa. Infine, alle 19, la sfida forse più bella. Il San Martino di Lupari ospita il Sesto San Giovanni in uno scontro che promette spettacolo tra due squadre che puntano decise i playoff.