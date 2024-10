Basket femminile, Campobasso-Schio il ‘big match’ della 5° giornata di Serie A1. Derby veneto tra Venezia e San Martino di Lupari

Nel weekend alle porte la Serie A1 di basket femminile disputata la quinta giornata della regular season 2024-2025, con un solo anticipo previsto domani pomeriggio ed il resto delle partite in programma domenica 27 ottobre – osserva un turno di risposto la Geas Sesto San Giovanni: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.

Nell’unico match previsto domani sabato 26 ottobre, alle ore 16:00, l’Autosped G BCC Tortona ospita la Dinamo Sassari – entrambe le squadre hanno gli stessi punti in classifica (4). Passando poi a domenica 27 ottobre ecco le altre quattro sfide che si giocheranno in contemporanea alle ore 18:00. La prima è sicuramente quella di ‘cartello’ della giornata perché mette di fronte le due capoliste Campobasso e Schio, con le due compagini appaiate in classifica ancora imbattute – chi uscirà sconfitta interromperà quindi la propria imbattibilità. Spostandoci a Faenza, l’E-Work attende la neo-promossa MEP Pellegrini Alpo che prova a scavalcare le avversarie in classifica (quattro punti anche per le romagnole).

Trasferta lombarda per l’O.ME.P.S. Battipaglia al PalaLeonessa contro la RMB Brixia, con campane e bresciane che hanno all’attivo un solo successo in quattro partite fin qui disputate. Completa il programma del turno odierno il derby tutto veneto tra l’Alama San Martino di Lupari e l’Umana Reyer Venezia, con le lagunari che provano a rimanere in scia alle acerrime rivali di Schio e di Campobasso ancora imbattute – le patavine, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questa Serie A1