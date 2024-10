Basket Eurolega, la Virtus Bologna arriva a Monaco già con le spalle al muro

Torna in campo domani sera la Virtus Segafredo Bologna per il quarto turno dell’Eurolega e trasferta durissima per gli emiliani sul campo del Monaco. Per la squadra di Luca Banchi continua la rincorsa alla prima vittoria stagionale in Europa, ma dovrà farlo in casa dei francesi che arrivano all’appuntamento forti di due successi.

È vero che Belinelli e compagni sono ancora a quota zero successi, ma è anche vero che sia in casa del Villeurbanne sia contro lo Zalgiris Kaunas sono arrivati due ko di misura, che hanno lasciato tanti rimpianti, ma hanno anche mostrato che le V Nere possono giocarsela. Ora, però, una trasferta contro una formazione ben più impegnativa e servirà un salto di qualità.

Nella Virtus Bologna pesano tanto le assenze, gli infortuni, ma anche un neanche troppo velato nervosismo, non aiutato dalle voci sulla stampa attorno alla conferma di coach Banchi. Per dare un po’ di serenità serve una svolta a livello di Eurolega, ma per Shengelia e compagni ci sono davanti due match fuori casa, con il Partizan Belgrado dopo il Monaco e servirà un colpaccio, magari come il 59-83 di un anno fa in casa dei francesi, per arrivare a fine ottobre con un sorriso.

Non sarà facile, perché il Monaco è una delle candidate d’obbligo alla Final Four di quest’anno, guidata da un Mike James sempre decisivo, ma cui è stato affiancato Calathes, che però è ancora out per infortunio. E con una Virtus che soffre sotto canestro, occhi puntati sull’ex Mam Jaiteh, che rischia di creare tanti rimpianti in Emilia.